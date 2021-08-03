«Я в ярости». Алтайский депутат возмутился тем, как переманивают медиков соседние регионы

Депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев возмутился баннером, установленным в Барнауле: на нем призывают врачей переехать в Кемеровскую область и предлагают большую зарплату. «Богатые регионы скупают специалистов. Зарплата должна быть одинаковой по всей стране», — написал депутат в своем Instagram.

Баннер с приглашением врачей переезжать в Кемеровскую область на зарплату от 85 тыс. рублей (плюс жилье и выплата по программе «Земский доктор») размещен на проспекте Калинина. Про содержание рекламного билборда Писарев написал: «Я бы в ярости».

И эта ярость кипела во мне весь день. Этот баннер с момента его появления уничтожил выстраданную программу «Земский доктор». Все жестче и жестче идет борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года, в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе, — написал депутат.

Билборд на пр. Калинина в Барнауле. Скан altapress.ru

Сергей Писарев вспомнил: когда в 1996 году его назначили директором школы, он уже тогда был против того, что в разных регионах устанавливают местные надбавки — ведь молодые талантливые учителя, врачи, педагоги дополнительного образования стали уезжать из региона. И вот сейчас настал пик этой жесткой борьбы за кадры, высказал мнение Писарев.

К чему приведет этот беспредел страшно представить, но уже сейчас в муниципалитетах просто некому работать. Да мы понимаем и говорим о том, что учителя и врачи должны получать достойную зарплату. Но она должна быть одинаковой по стране. И это моемнение трудно будет кому-то изменить", — заявил Сергей Писарев.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Сергей Писарев. Анна Зайкова

Пост депутата в соцсети вызвал некоторое количество отзывов. Тем более, что Писарев заявил: «Будем действовать». Люди стали рассказывать ему о своих зарплатах. Так, медсестра рассказала, что получает 14,5 тыс. рублей, завотделением — 25 тыс. Другие выразили пожелание, чтобы усреднили не на уровне алтайских зарплат.

Главное, чтобы 85 000 была одинаковой по стране, как в Кузбасе, а не 30 000, как на Алтае, — написала в комментариях подписчик.

С этим депутат согласился.

На большой пресс-конференции губернатор края Виктор Томенко назвал вопрос с обеспеченностью кадрами системы здравоохранения тяжелым. Он пообещал, что власти края будут «увеличивать количество выпускников, которые будут оставаться в систем здравоохранения, в крае, и будут работать по всему краю».