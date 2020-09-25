Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Онищенко намерен засудить министерство образования и науки Алтайского края

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, возглавляющий рабочую группу по обеспечению школьников страны бесплатным горячим питанием, возмущен комментариями Минобразования Алтайского края и намерен с ним судиться. Кроме того, он готов направить материалы в Генпрокуратуру России. Об этом он заявил агентству РИА «Новости».

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Напомним, что накануне бывший руководитель Роспотребнадзора дал неудовлетворительную оценку властям Алтайского края по исполнению инициативы президента Владимира Путина — «обеспечить школьников бесплатным горячим питанием».

Критика со стороны Онищенко прозвучала на селекторном совещании рабочей группы Госдумы, где выступали представители регионов. От Алтайского края о выполненной работе докладывала заместитель министра образования Лариса Терновая.

Однако 24 сентября региональный минобр распространил на своем сайте странный ответ Онищенко, где черным по белому написал, что никаких проблем с горячим школьным питанием в регионе нет. В сообщении минобра подчеркивалось, что «100% школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями». Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на сумму 50 млн рублей.

Такой бюрократический выпад в свой адрес Онищенко стерпеть уже не мог.

«На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех субъектов. Мы выслушали доклад замминистра минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле же я вижу следующее — после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них все хорошо и нет никаких проблем. Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру», — прокомментировал ситуацию Онищенко агентству РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что готов к судебному разбирательству с чиновниками Алтайского края. По всей вероятности, Геннадий Онищенко жутко оскорбился и пошел на принцип.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края.
Анна Зайкова.

В этой ситуации странным выглядит и молчание как минимум двух крупных чиновников Алтайского края — министра образования Максима Костенко и недавно назначенного социальным вице-губернатором Игоря Степаненко.

Сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко находится на дистанционном режиме работы из-за положительного теста на коронавирус.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость