Онищенко намерен засудить министерство образования и науки Алтайского края

Напомним, что накануне бывший руководитель Роспотребнадзора дал неудовлетворительную оценку властям Алтайского края по исполнению инициативы президента Владимира Путина — «обеспечить школьников бесплатным горячим питанием».

Критика со стороны Онищенко прозвучала на селекторном совещании рабочей группы Госдумы, где выступали представители регионов. От Алтайского края о выполненной работе докладывала заместитель министра образования Лариса Терновая.

Однако 24 сентября региональный минобр распространил на своем сайте странный ответ Онищенко, где черным по белому написал, что никаких проблем с горячим школьным питанием в регионе нет. В сообщении минобра подчеркивалось, что «100% школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями». Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на сумму 50 млн рублей.

Такой бюрократический выпад в свой адрес Онищенко стерпеть уже не мог.

«На прошлой неделе у нас состоялось онлайн-заседание рабочей группы, выступали представители всех субъектов. Мы выслушали доклад замминистра минобразования Алтайского края. Затем переговорили с министром, условились встретиться и обсудить, как решить проблемы, которые давно назревали. На деле же я вижу следующее — после заседания в местном Минобразования заявляют, что у них все хорошо и нет никаких проблем. Несмотря на наши договоренности, они продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Думаю, нужно подключать Генпрокуратуру», — прокомментировал ситуацию Онищенко агентству РИА «Новости».