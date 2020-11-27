Опорный алтайский вуз ответил студентам, которые «не хотят в морг»

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю ответили на запрос Совета ректоров алтайских вузов о целесообразности перехода вузов на дистанционное обучение.
Руководитель ведомства считает, что «на данный момент переход не целесообразен».
«Руководство АлтГУ отмечает, что в нашем вузе в полном объеме реализуется комплекс мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, эпидемиологическая обстановка в университете остается стабильной», — сообщили в опорном вузе.
Ранее студенты утверждали, что в вузе во время пандемии не соблюдают санитарные требования. Они боятся заразиться коронавирусом.
«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц», — заявляли студенты в письме ректору Сергею Бочарову и в Роспотребнадзор.