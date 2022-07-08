8 июля
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Образование

Отдыхать обучаясь. В Алтайском крае запускают бесплатный проект для юных исследователей

Русское географическое общество запускает новый образовательный проект «По следам пещерного человека». Теперь студенты и школьники смогут знакомиться с достопримечательностями Алтайского края круглый год — и дистанционно, и выезжая «в поле». Не менее пяти подобных смен пройдут в 2022—2023 годах. Первый поток отправится по экологическим тропам уже 10 июля.

Экотропа. Солонешенский район.
Экотропа. Солонешенский район.
РГО.

Проект включит в себя не менее 25 лекционных и практических занятий. Они будут связаны с подготовкой и созданием познавательных туристических маршрутов, с исследовательскими полевыми работами, а также интеллектуальными и творческими конкурсами.

Авторы предполагают, что подобная форма образования сможет дать знания, необходимые для бережного отношения к природе и культурно-историческому наследию региона.

Площадкой, где участники получат практические навыки полевых исследователей, станет стационар Института водных экологических проблем СО РАН в Солонешенском районе. Сюда они будут приезжать на пять дней (лекционные же занятия станут проводить в Барнауле в течение всего года).

Место выбрано неслучайно — здесь находится множество уникальных объектов: Денисова пещера, парк «Колыбель человечества», заказник «Каскад водопадов на реке Шинок». Также на этой территории завершается подготовка познавательного маршрута «Тропа к гроту Махам» и экологическая «Тропа Шинок», отмечает председатель Алтайского отделения РГО Ирина Архипова.

Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов. Сопровождать его будут специалисты-ученые по географии, геологии, биологии и туризму из алтайских университетов.

Планируется, что за лето 2022 года в проекте поучаствуют не менее 250 школьников и студентов региона. Это бесплатно — лишь для выезда в Солонешенский район придется заплатить за проезд в автобусе и питание. Но для активных учеников предусмотрены «скидки».

Подать заявку на участие можно будет на сайте РГО.

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