Британский рок и украинский вареник. Директор «Алтайтурцентра» рассказала, какие фестивали пропустить нельзя

«Кумир-2022». Чарышский район

Туристический фестиваль для всех, кто любит активный отдых, рафтинг и умеет выбрасывать мусор туда, куда следует.

С 9 по 17 июля на реке Кумир пройдут соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Одна из главных фишек этого события — экологические акции.

«Петров день на Чарыше». Чарышский район

Этот праздник состоится с 13 по 16 июля на живописном берегу Чарыша, в урочище Усть-Теплая.

В нем вы буквально окунетесь в традиции народного календаря и познаете все тонкости обрядов сенокоса. Хороводы, старинные песни и ремесла — то, без чего этот праздник нельзя представить. Участники фестиваля — фольклорно-этнографические коллективы Урала и Сибири и другие любители традиций.

Александра Томашевич из личного архива

Но если вы не большой фанат плетения венков, можете сплавиться на рафте по Чарышу, попробовать себя в скалолазании и даже обучиться приемам единоборств. Или отведать чего-нибудь вкусненького: кухня старожилов из свежих сельских продуктов — в распоряжении гостей.

Фестиваль на Завьяловских озерах. Завьяловский район

Насыщенный выходной можно провести на Завьяловских озерах. 16 июля там пройдет летний фестиваль. Мастер-классы, фотозоны, ярмарки народного мастерства, дискотека и вода-вода-вода…

Не забудьте прихватить с собой солнцезащитный крем и купальник, а также заранее занять место для палатки — в докоронавирусные времена фестиваль собирал около 30 тыс. туристов. Не исключено, что и в этот раз здесь будет многолюдно.

Because of the Beatles. Алтайский район

Единственный за Уралом музыкальный фестиваль, который посвящен группе The Beatles и проводится в формате open air. Проходить Because of the Beatles будет 16 июля до глубокой ночи, так что туристы смогут не только оторваться под любимые ритмы, но и полюбоваться красивейшим звездным небом.

Фестиваль «Because of the Beatles» Фото предоставлено организатором

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

Фестиваль долгожданный: два года подряд его не проводили по эпидемиологическим причинам. В этом году организаторы планируют нечто масштабное. Будут выступать два оркестра: «Сибирь» и Барнаульский духовой, а также другие гости из Барнаула и Новосибирска. Вход бесплатный, туроператоры организуют доставку.

«Все будэ смачно!». Романовский район

Гастрономический фестиваль для любителей вареника ждет ваши пустые желудки 23 июля. Отдыхающие наедятся десятками вариаций этих произведений кулинарного искусства, а также медом, сырами, деликатесами и прочим. Оставьте немного денег и для сувениров — их сюда привезут из нескольких районов края.

«Шукшинские дни на Алтае». Весь край

Фестиваль, который не нуждается в представлении, пройдет с 19 по 23 июля. Отметим лишь, что в этом году география расширится: теперь проводить его будут в Барнауле, Бийске, Сростках, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Павловске, Ребрихе и Алтайском. Хедлайнерами выступят артистки Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.

Шукшинские дни на Алтае. Участник фотовыставки «Я и Шукшин»

«Звенигора». Змеиногорский район

Несколько сотен бардов из Алтайского края, соседних регионов и Казахстана соберутся в палаточном лагере у Колыванского озера 26−28 августа. Здесь можно не только поучаствовать в концерте авторской песни или потравить байки у костра, но и поплавать под парусом или узнать нечто новое о родном регионе.

К примеру, для гостей проводят экскурсии по местам раскопок и велопрогулки по живописным окрестностям. Или же можно попробовать себя в традиционных ремеслах: изготовить глиняную кружку или создать куклу. Или вдохновиться песней одного небезызвестного барда про альпинистку-скалолазку и взобраться на каменистую высоту.

«Алтай. Притяжение». Алтайский район

Международный фестиваль деревянных скульптур «Алтай. Притяжение» — этим все сказано. Наблюдать за мастерами на «Бирюзовой Катуни» можно будет с 24 августа по 4 сентября. А в финале разрешается устроить фотосессию с резными творениями. Более подробная информация о событии станет известна позднее.

«Алтайская зимовка». Весь край

Праздник-открытие зимнего туристического сезона после двухлетнего перерыва пройдет 3−4 декабря. В разных городах и районах края туристов ждет множество развлечений: состязания на собаках, лыжах, коньках, парапланах и т.д. Концертам и конкурсам, несмотря на холод, тоже быть, как и прекрасному лебединому пейзажу на озере Светлом.

Озеро Светлое. Д. Кузменкин , А. Скачко

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

Наша задача — сделать яркий музыкальный, гастрономический, активный фестиваль, который покажет, что отдых зимой нисколько не уступает лету.

Куда еще отправиться

23 июля на озере Большом Яровом вновь попробуют побить рекорд России по лежанию звездочкой на открытой воде. Но этим все не ограничится. Гостей ждут конкурсы, детские и взрослые шоу-программы, фестиваль красок, спортивные соревнования, а также вечерний концерт.

3351 «звездочку» удалось собрать на озере в 2019 году.

С 19 по 21 августа пройдет Сибирский фестиваль триатлона Siberian Tri Fest. Помимо гонки с водным, велосипедным и беговым этапом спортсмены поучаствуют в деловой и образовательной программе.

Отдых в Яровом. Евгения Родочинская

25 сентября в Барнауле проведут исторический квест «Прошагай город». В этот раз его посвятят 85-летию Алтайского края и 100-летию Чуйского тракта. Участникам предстоит распутать сюжеты из прошлого, отправившись по знаковым местам краевой столицы. Самая быстрая команда получит призы.

«Также в сентябре нас ждет международный день туризма. В мире он хорошо отмечается, а у нас даже на федеральном уровне каких-то масштабных событий нет. Хочется им заняться. Пожалуй, этот праздник имеет отношение к каждому, ведь все мы внутри немножечко туристы», — говорит Александра Томашевич.

О чем еще рассказал спикер

Сколько туристов посетят Алтайский край

— Сегодня мы стремимся к цифрам 2019 года — более 2 млн туристов. Надеемся даже перейти этот рубеж, ведь уже сейчас спрос на отдых намного выше, чем в прошлом году и будет только расти.

На Алтае туристов встретили водной аркой t. me/nash_altay

Это связано с огромным количеством внешних факторов — например, с повышением цен на отдых за рубежом. К тому же, для многих Алтайский край — тот самый регион, который позволяет насладиться разными форматами отдыха: познавательным, активным, культурным, историческим, гастрономическим, оздоровительным, событийным и другими.

Об отмене «Ветра Сибири»

— У нас сильное музыкальное комьюнити в Сибири, поэтому этот фестиваль очень ждали, билеты были распроданы. Думаю, что в следующем году он нас порадует.