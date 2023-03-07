«Открываем Турцию»: алтайские студенты смогут пройти практику в лучших отелях страны

У международной компании ASA HRM, которая спонсирует проект, есть филиалы в более чем 50 странах на трех континентах.

3 марта турецкие специалисты, занимающиеся подготовкой кадров для турбизнеса и гостиничного сервиса, прибыли в Барнаул, чтобы встретиться с преподавателями и студентами вузов и ссузов.

Учащиеся с первого дня проявили живой интерес к возможности заработать летом. Зарплата при других льготных условиях — от 600 долларов в месяц.

В марте-апреле пройдет онлайн-обучение. В апреле успешно прошедшие подготовку студенты уедут на практику в лучшие отели Турецкой Республики.

В списке самых популярных направлений среди туристов Турция занимает шестое место в мире. Так, в 2022 году страну посетили более 44,5 млн путешественников.

Ранее сообщалось, что в России при поступлении в вузы хотят начислять дополнительные баллы за службу в армии.