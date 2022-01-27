Отрицательное влияние удаленки на качество знаний у школьников признали в Рособрнадзоре

Рособрнадзор видит предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако ситуацию пока нельзя назвать катастрофической, заявил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС .

По словам чиновника, это касается тех предметов, где необходимо лабораторное оборудование, в гуманитарных предметах такого не наблюдается.

«Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний, мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах, пока есть предпосылки (к снижению качества знаний), их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло», — заявил Музаев.

По его словам, ведомство фиксирует незначительное понижение в предметных областях, где необходимо использование лабораторного оборудования, у школьников в тех субъектах, в которых обучение на удаленке было продолжительным, пишет bfm.ru. В гуманитарном блоке предметов такой ситуации не наблюдается, математическая и читательская грамотность даже выросла, добавил Музаев.

Между тем три тысячи школьников на Алтае отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ.