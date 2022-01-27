27 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Отрицательное влияние удаленки на качество знаний у школьников признали в Рособрнадзоре

Рособрнадзор видит предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии, однако ситуацию пока нельзя назвать катастрофической, заявил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

По словам чиновника, это касается тех предметов, где необходимо лабораторное оборудование, в гуманитарных предметах такого не наблюдается.

«Что касается отрицательного влияния на уровень качества знаний, мы мониторим эту работу в рамках результатов единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, экзаменов в девятых классах, пока есть предпосылки (к снижению качества знаний), их не могло не быть, но пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического не произошло», — заявил Музаев.

По его словам, ведомство фиксирует незначительное понижение в предметных областях, где необходимо использование лабораторного оборудования, у школьников в тех субъектах, в которых обучение на удаленке было продолжительным, пишет bfm.ru. В гуманитарном блоке предметов такой ситуации не наблюдается, математическая и читательская грамотность даже выросла, добавил Музаев.

Между тем три тысячи школьников на Алтае отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость