Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Отсроченный и «совсем критический». Власти сообщили еще о двух сценариях открытия школ в России

Министерство образования РФ рассматривает два варианта начала занятий в новом учебном году в условиях второй волны коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра Дмитрия Афанасьева.

Школьник.
Школьник.
СС0

«Есть два варианта развития. Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев, это, конечно не очень удобно, но может быть такой вариант, просто отсрочить начало учебного года до завершения там вот этой опасной ситуации. Но и второй вариант — это уж совсем критический, мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы — это начать учебный год в дистанционном режиме», — сказал Афанасьев.

Афанасьев отметил, что Минобрнауки пока что исходит из базового сценария, согласно которому учебный год начнется как обычно — 1 сентября.

Ранее иммунолог Михаил Костинов представил три варианта развития событий при открытии школ 1 сентября в условиях коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость