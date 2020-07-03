Отсроченный и «совсем критический». Власти сообщили еще о двух сценариях открытия школ в России

«Есть два варианта развития. Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев, это, конечно не очень удобно, но может быть такой вариант, просто отсрочить начало учебного года до завершения там вот этой опасной ситуации. Но и второй вариант — это уж совсем критический, мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы — это начать учебный год в дистанционном режиме», — сказал Афанасьев.