Иммунолог расписал три сценария открытия школ 1 сентября в условиях пандемии

Иммунолог Михаил Костинов представил три варианта развития событий при открытии школ 1 сентября в условиях коронавируса.

По мнению врача, при первом раскладе от работы оградят пожилых людей с хроническими заболеваниями, пишет РИА Новости.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — отметил Костинов.

Во втором — назначат профилактический курс: в случае заражения кого-то из учителей или учеников школу могут закрыть на карантин.

Третий вариант самый грустный — школы могут вновь закрыть на карантин, а школьников перевести на «дистанционку».

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов анонсировал традиционный старт учебного года 1 сентября. Министр подчеркнул, что в школах усилят меры безопасности, работа в этом направлении уже ведется в российских регионах.