Ответственное родительство начали изучать российские школьники

Российские школьники начали изучать ответственное родительство, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Бугаева, уже сейчас в школах изучают значение семьи в жизни человека и общества, ответственное отношение к созданию семьи, а также осознанное родительство.

Он также заявил, что важно оказывать россиянам психологическую поддержку.

С февраля этого года обеспечена работа горячей линии экстренной психологической помощи для родителей и детей, отметил он.

«Сегодня вопросам укрепления и популяризации традиционных семейных ценностей наше государство уделяет особое внимание. Практика продвижения идей осознанного родительства уже дала результат», — подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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