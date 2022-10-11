Разбор. Что такое трудовое воспитание, почему его хотят вернуть в российские школы и получится ли это сделать

1

Что такое трудовое воспитание и всегда ли оно было в СССР?

Трудовое воспитание — один из элементов советской образовательной системы. Его основы были заложены еще известным советским педагогом Антоном Макаренко. Но в 1937 году все предметы, связанные с трудовой подготовкой школьников, стали исключаться из учебных планов. Это было связано с тем, что стране нужно было готовить научно-технические кадры для промышленности и других отраслей экономики. Постепенно школьное образование стало нацеливать учащихся именно на поступление в вуз.

Однако, к концу 1950-х годах школа стала «отрываться от жизни», поскольку обучение стало носить преимущественно теоретический характер. На государственном уровне власти решили напомнить молодежи, что вуз — не единственный путь подготовки к жизни в обществе. Кроме того, образование решили «приземлить» к реалиям своего времени. Так, в сельских школах страны ввели практикум по сельскому хозяйству. В дальнейшем, он получил развитие путем создания при школах различных ученических бригад по производству сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в школах появились уроки труда, позже превратившиеся в «технологию».

В 1958 году был издан «Закон об укреплении связи с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Согласно ему, например, в школе можно было овладеть несколькими рабочими профессиями. Но вскоре реализация этого закона столкнулась с рядом трудностей, вызванных непродуманностью его с точки зрения материально-технического обеспечения.

Еще одну попытку внедрить трудовое обучение в школы власти предприняли в 1984 году, но начавшаяся вскоре перестройка заставила власть свернуть эти планы.