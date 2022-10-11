Разбор. Что такое трудовое воспитание, почему его хотят вернуть в российские школы и получится ли это сделать

Трудовое воспитание — один из элементов советской образовательной системы. Его основы были заложены еще известным советским педагогом Антоном Макаренко. Но в 1937 году все предметы, связанные с трудовой подготовкой школьников, стали исключаться из учебных планов. Это было связано с тем, что стране нужно было готовить научно-технические кадры для промышленности и других отраслей экономики. Постепенно школьное образование стало нацеливать учащихся именно на поступление в вуз.
Однако, к концу 1950-х годах школа стала «отрываться от жизни», поскольку обучение стало носить преимущественно теоретический характер. На государственном уровне власти решили напомнить молодежи, что вуз — не единственный путь подготовки к жизни в обществе. Кроме того, образование решили «приземлить» к реалиям своего времени. Так, в сельских школах страны ввели практикум по сельскому хозяйству. В дальнейшем, он получил развитие путем создания при школах различных ученических бригад по производству сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в школах появились уроки труда, позже превратившиеся в «технологию».
В 1958 году был издан «Закон об укреплении связи с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Согласно ему, например, в школе можно было овладеть несколькими рабочими профессиями. Но вскоре реализация этого закона столкнулась с рядом трудностей, вызванных непродуманностью его с точки зрения материально-технического обеспечения.
Еще одну попытку внедрить трудовое обучение в школы власти предприняли в 1984 году, но начавшаяся вскоре перестройка заставила власть свернуть эти планы.
Согласно действующему закону об образовании, в тех мероприятиях, которые не указаны в учебном плане учащиеся могут участвовать по своему желанию.
Также существующее в России законодательство прямо запрещает возможность привлекать несовершеннолетних к труду, который не предусмотрен учебной программой заведения, если не получено согласие родителя. Кроме того, термин «трудовое воспитание» в российском законодательстве отсутствует.
Введение трудового воспитания может столкнуться с еще одной сложностью. Если до крушения Советского Союза в школах была налажена цельная система, имелись подготовленные и квалифицированные педагогические кадры, а также производственная база, то в нынешних условиях с этим могут возникнуть проблемы.
Мысль о возвращении в современную образовательную систему элементов прежней образовательной системы не нова. Так, на официальном портале Госдумы хранятся два законопроекта, предполагавших введение в закон об образовании понятия «трудового воспитания». Оба они отклонены в 2022 году.
Кроме того, вернуть практику трудового воспитания в России пытаются не только через разработку специального закона, но и через государственную поддержку проектов дополнительного внешкольного образования, таких как кружки робототехники и т.д.
Высказываясь о введении трудового воспитания в школах, председатель АКЗС Александр Романенко вспомнил о своем опыте.
«Когда я закончил школу, то получил удостоверение электрика второго разряда. Мы забыли, что такое ученические производственные бригады в сельской местности. Дети заканчивали школу и знали, что такое комбайн, что такое трактор и даже могли что-то на них делать. Если мы возродим школьное трудовое воспитание, то получим и развитие среднего профессионального образования», — отметил Романенко.
Из этого можно сделать вывод, что трудовое обучение должно быть связано со средним профессиональным образованием и теми специальностями, которые сейчас имеются на этом уровне. Кроме того, поскольку развитие техники в последние десятилетия ушло в сторону компьютеризации, то и этому аспекту тоже будет уделяться внимание.
Не исключено и простое копирование советских практик, таких как работа школьных бригад в полях, а также преподавание основ обслуживающего труда и начал индустриальных технологий.
Попытки реанимировать старые практики трудового воспитания во многом связаны с нарастающим дефицитом рабочих специальностей на рынке труда.
Считается, что учащиеся школ неохотно выбирают для себя определенные профессии. При этом зачастую дело даже не в заработных платах на конкретных вакансиях, а в том, что такой труд не является престижным и привлекательным.
По мнению многих политиков, в обществе давно назрела необходимость сформировать у учащихся другое, позитивное, отношение к труду. Однако, получится ли это сделать — вопрос все еще открытый.