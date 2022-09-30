Семь проверок школьного питания провели в Барнауле с начала сентября

Семь проверок питания провели в барнаульских школах с начала учебного года, пишет «Катунь 24». Накануне 29 сентября проверка прошла в школе № 38.

В частности, проверки проводят Роспотребнадзор и ведомства. В комитете по образованию Барнаула работает отдел воспитательной работы и допобразования.

«Специалисты периодически бывают в школах, контролируют работу бракеражной комиссии, организацию приема пищи детьми, а также приготовления пищи», — рассказала зампред городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Утверждается, что за сентябрь в администрацию города не поступило ни одной жалобы на качество питания.

По словам депутата БГД Марины Понкрашевой, претензии обычно связаны не с качеством блюда, а подачей, внешним видом и температурой.

«Дети не привыкли к такому питанию, потому что мы дома жарим, солим, кто-то в меру, кто-то любит посоленее. Своя специфика приготовления», — отметил родитель ученика из школы № 38.

В краевой столице горячее питание получают примерно 40 тыс. учеников начальной школы.

Ранее барнаульские бабушки продегустировали обеды школьников. Подробнгее — в материале «Каша и Kosmostars».