Пришла ли пропаганда в барнаульские школы. Фоторепортаж altapress.ru c «Разговоров о важном» и поднятия флага

Как происходит поднятие флага в школах
Каждая неделя в учебных заведениях теперь начинается с поднятия российского триколора, но на церемонии присутствует не вся школа. На площадке перед школой расположились немного заспанные старшеклассники из трех классов — 9, 10 и 11. Тем не менее, под музыкальное сопровождение дети смогли сами спеть первый куплет и припев гимна.
Пока шла церемония, опоздавшие ученики ждали окончания и не проходили по территории.
Сам флаг поднимала специальная знаменная группа из трех человек. Директор школы Дмитрий Ясафов рассказал, что в эту группу попадают лучшие ученики, у которых есть различные достижения. Всего в знаменную группу входит 12 учащихся.
Пока позволяют погодные условия, флаг поднимается на улице, в дальнейшем церемония будет проходить в здании школы.
Снимается же флаг, по словам школьной администрации, в конце учебной недели, в субботу.
Парадная сторона «разговоров о важном»
Корреспондентам altapress.ru любезно разрешили поприсутствовать на тематических «Разговорах о важном» в 10-ом классе школы. Нас встретили нарядные и заранее предупрежденные о приходе журналистов и директора ученики.
Темой встречи стал грядущий День учителя. Классная руководительница Екатерина Давыдова пригласила на занятие учительницу русского языка и литературы Ирину Филиппову, которой на днях дали звание «Заслуженный учитель РФ».
Филиппова рассказала некоторые неочевидные факты о работе учителя и о личном профессиональном пути (она сама в свое время закончила эту же школу), а также ответила на вопросы учащихся. «Разговор о важном» сегодня стал де-факто профориентационным занятием.
Обычно в конце занятия ученики рефлексируют при помощи тестов, которые получают по qr-коду, приготовленному учителем, но в этот раз не успели до конца урока.
Корреспонденты заглянули и в начальные классы, где дети увлеченно рисовали.
Так ли «страшен черт, как его малюют»
Введение в российских школах «Разговоров о важном» преподносилось как появление неких уроков патриотизма. Многие опасались, что это станет дополнительным способом донесения безальтернативной точки зрения государства на текущие политические события. Однако так ли это и что получается в итоге?
Фактически «Разговоры о важном» представляют собой тематические классные часы. Действительно, Минпросвещения разработало целый учебно-методический комплекс, в котором прописаны темы занятий и сценарии проведения «разговоров». На практике же получается, что ситуация меняется в зависимости от школы и от конкретного классного руководителя.
Неизменной должна оставаться тема занятия, а вот конкретное наполнение зависит от учителя. Он может взять как готовую технологическую карту урока и двигаться по утвержденному сценарию, а может предложить что-то свое.
«Грузят» ли «разговоры»
«Разговоры о важном» — не полноценный урок в привычном смысле этого слова. Более того, даже официально это занятие относится к внеурочной деятельности. Тем не менее, в отличии от остальных занятий по «внеурочке», посещение «разговоров» считается обязательным. Если ребенок систематически начинает их прогуливать, то вызов родителей в школу становится практически неизбежным.
Как минимум в 59-ой школе эти занятия учителям оплачиваются, а нагрузка для детей — минимальная, поскольку в расписании теперь отсутствует классный час.
Кто такие советники директора по воспитательной работе
За воспитательную составляющую в школах традиционно отвечают заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители. Однако недавно к ним добавились советники директора по воспитательной работе. По должности они стоят ниже директора и завучей. От последних отличаются тем, что вовлекают учеников в детские, юношеские и молодежные проекты.
Они могут водить ребят в театры, музеи, устраивать спортивные мероприятия, организовывать слеты и акции. По большому счету, как заявляют в Госдуме, эти советники выполняют функции, которые раньше выполняли пионервожатые.