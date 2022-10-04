Пришла ли пропаганда в барнаульские школы. Фоторепортаж altapress.ru c «Разговоров о важном» и поднятия флага

Новый учебный год принес с собой в российские школы много нового. Теперь здесь есть еженедельная церемония поднятия флага, «Разговоры о важном» и новая должность — советник по воспитательной работе. О том, как приживаются нововведения в барнаульской школе № 59, — в фоторепортаже altapress.ru.

Как происходит поднятие флага в школах

Каждая неделя в учебных заведениях теперь начинается с поднятия российского триколора, но на церемонии присутствует не вся школа. На площадке перед школой расположились немного заспанные старшеклассники из трех классов — 9, 10 и 11. Тем не менее, под музыкальное сопровождение дети смогли сами спеть первый куплет и припев гимна.

Пока шла церемония, опоздавшие ученики ждали окончания и не проходили по территории.

Сам флаг поднимала специальная знаменная группа из трех человек. Директор школы Дмитрий Ясафов рассказал, что в эту группу попадают лучшие ученики, у которых есть различные достижения. Всего в знаменную группу входит 12 учащихся.

Пока позволяют погодные условия, флаг поднимается на улице, в дальнейшем церемония будет проходить в здании школы.

Снимается же флаг, по словам школьной администрации, в конце учебной недели, в субботу.

Парадная сторона «разговоров о важном»

Корреспондентам altapress.ru любезно разрешили поприсутствовать на тематических «Разговорах о важном» в 10-ом классе школы. Нас встретили нарядные и заранее предупрежденные о приходе журналистов и директора ученики.

Темой встречи стал грядущий День учителя. Классная руководительница Екатерина Давыдова пригласила на занятие учительницу русского языка и литературы Ирину Филиппову, которой на днях дали звание «Заслуженный учитель РФ».

Филиппова рассказала некоторые неочевидные факты о работе учителя и о личном профессиональном пути (она сама в свое время закончила эту же школу), а также ответила на вопросы учащихся. «Разговор о важном» сегодня стал де-факто профориентационным занятием.

Обычно в конце занятия ученики рефлексируют при помощи тестов, которые получают по qr-коду, приготовленному учителем, но в этот раз не успели до конца урока.

Корреспонденты заглянули и в начальные классы, где дети увлеченно рисовали.

Так ли «страшен черт , как его малюют»

Введение в российских школах «Разговоров о важном» преподносилось как появление неких уроков патриотизма. Многие опасались, что это станет дополнительным способом донесения безальтернативной точки зрения государства на текущие политические события. Однако так ли это и что получается в итоге?

Фактически «Разговоры о важном» представляют собой тематические классные часы. Действительно, Минпросвещения разработало целый учебно-методический комплекс, в котором прописаны темы занятий и сценарии проведения «разговоров». На практике же получается, что ситуация меняется в зависимости от школы и от конкретного классного руководителя.

Неизменной должна оставаться тема занятия, а вот конкретное наполнение зависит от учителя. Он может взять как готовую технологическую карту урока и двигаться по утвержденному сценарию, а может предложить что-то свое.

«Грузят» ли «разговоры»

«Разговоры о важном» — не полноценный урок в привычном смысле этого слова. Более того, даже официально это занятие относится к внеурочной деятельности. Тем не менее, в отличии от остальных занятий по «внеурочке», посещение «разговоров» считается обязательным. Если ребенок систематически начинает их прогуливать, то вызов родителей в школу становится практически неизбежным.

Как минимум в 59-ой школе эти занятия учителям оплачиваются, а нагрузка для детей — минимальная, поскольку в расписании теперь отсутствует классный час.

Кто такие советники директора по воспитательной работе

За воспитательную составляющую в школах традиционно отвечают заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители. Однако недавно к ним добавились советники директора по воспитательной работе. По должности они стоят ниже директора и завучей. От последних отличаются тем, что вовлекают учеников в детские, юношеские и молодежные проекты.

Они могут водить ребят в театры, музеи, устраивать спортивные мероприятия, организовывать слеты и акции. По большому счету, как заявляют в Госдуме, эти советники выполняют функции, которые раньше выполняли пионервожатые.