18 августа
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Образование

Уроки патриотизма введут в школах Алтайского края

Новый предмет появится в школах Алтайского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Занятие будет называться «Разговор о важном». Оно будет проводиться еженедельно. Главными темами обсуждения станут патриотизм, нравственность, а также историческое просвещение и экология.

Министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина уточнила, что предмет введут во всех школах региона.

Напомним, законопроект о дополнительном ежегодном пособии для школьников внесли на рассмотрение депутаты Госдумы. Сумма пособия будет варьироваться в зависимости от дохода семьи.

Ранее сообщалось, что в этом году родители потратят от 15 тыс. рублей на сбор ребенка в школу в Алтайском крае. Это следует из результатов опроса.

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