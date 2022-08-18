Уроки патриотизма введут в школах Алтайского края

Новый предмет появится в школах Алтайского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Занятие будет называться «Разговор о важном». Оно будет проводиться еженедельно. Главными темами обсуждения станут патриотизм, нравственность, а также историческое просвещение и экология.

Министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина уточнила, что предмет введут во всех школах региона.

Напомним, законопроект о дополнительном ежегодном пособии для школьников внесли на рассмотрение депутаты Госдумы. Сумма пособия будет варьироваться в зависимости от дохода семьи.

Ранее сообщалось, что в этом году родители потратят от 15 тыс. рублей на сбор ребенка в школу в Алтайском крае. Это следует из результатов опроса.