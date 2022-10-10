В российских школах могут возродить уроки трудового воспитания

В АКЗС выразили идею о том, что в школах нужно возродить трудовое воспитание. Об этом рассказали на официальном сайте Заксобрания.

О трудовом воспитании заговорил Александр Романенко, председатель АКЗС. По его словам, если трудовое воспитание снова появится в школах, это поможет развитию среднего профессионального образования.

«Когда я закончил школу, то получил удостоверение электрика второго разряда. Мы забыли, что такое ученические производственные бригады в сельской местности. Дети заканчивали школу и знали, что такое комбайн, что такое трактор и даже могли что-то на них делать. Если мы возродим школьное трудовое воспитание, то получим и развитие среднего профессионального образования», — отметил Александр Романенко.

Сейчас в школах ведут уроки технологии, однако они не имеют никого отношения к «трудовому воспитанию». На этих уроках девочек учат шить юбки и варить супы, а мальчиков — создавать табуретки.

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