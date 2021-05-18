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Образование

Патриарх Кирилл назвал причину расстрела детей в казанской школе

Причиной таких трагедий, как расстрел в казанской школе, является отсутствие религиозного воспитания, уверен патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

По его мнению для профилактики таких ЧП необходимо воспитывать в детях религиозное чувство.

В своем видеообращении к участникам проходящих в Москве XXIX Международных образовательных чтений предстоятель РПЦ отметил, что после трагедии в Казани много было сказано о необходимости усилить охрану школ.

«Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи», — цитирует патриарха «Интерфакс».

Патриарх Кирилл также задался вопросом: «Откуда же эта бесовщина в душе ребенка?», а затем объяснил: «Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского. „Если Бога нет, то все дозволено“. Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека».

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции.

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