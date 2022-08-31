Переведут ли российских школьников на удаленку, спрогнозировал эксперт

Российских школьников не собираются переводить на удаленку. Сейчас для этого нет оснований, заявил Владимир Чуланов — главный внештатный инфекционист Минздрава. Об этом пишет РИА Новости .

По словам Чуланова, в круглосуточных медучреждениях по-прежнему обязателен масочный режим. Однако в школы возвращать ограничения пока не планируют.

«В настоящее время нет оснований для <…> перевода на дистанционную работу и дистанционное обучение», — сказал специалист.

Он добавил, что носить маски и респираторы в общественных местах рекомендуют пожилым людям и при хронических заболеваниях.

При этом в некоторых регионах решили вернуть обязательный масочный режим.

Ранее глава алтайского Минздрава предложил вернуть масочный режим.