Переведут ли российских школьников на удаленку, спрогнозировал эксперт

По словам Чуланова, в круглосуточных медучреждениях по-прежнему обязателен масочный режим. Однако в школы возвращать ограничения пока не планируют.
«В настоящее время нет оснований для <…> перевода на дистанционную работу и дистанционное обучение», — сказал специалист.
Он добавил, что носить маски и респираторы в общественных местах рекомендуют пожилым людям и при хронических заболеваниях.
При этом в некоторых регионах решили вернуть обязательный масочный режим.
Ранее глава алтайского Минздрава предложил вернуть масочный режим.