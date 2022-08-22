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Здоровье

Глава минздрава Алтайского края предложил вернуть масочный режим

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов считает, что в регионе необходимо возобновить масочный режим. Его слова приводит amic.ru.

Дмитрий Попов, глава минздрава Алтайского края.
Дмитрий Попов, глава минздрава Алтайского края.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Чиновник уверен, что это поможет пройти шестую волну заболеваемости коронавирусом с наименьшими потерями.

«Моя позиция — в общественных местах нужно временно вернуть маски. В магазинах, в транспорте. Мы должны пережить этот непростой период с наименьшими потерями. Сейчас меры социальной гигиены крайне актуальны», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Глава краевого минздрава также добавил, что следует ввести ношение масок в коллективах. В качестве примера он привел систему здравоохранения, где все это время такую обязанность никто не отменял.

Попов понимает, что часть жителей Алтайского края не одобряет возвращение антиковидных ограничений. По его словам, свою роль в этом играет тот фактор, что «омикрон» зачастую переносится в легкой форме.

Вместе с тем министр обратил внимание, что сохраняются случаи с тяжелым течением заболевания. Кроме того, подходит сезон гриппа, и сложно прогнозировать «как проявит себя „микс“ двух инфекций», заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за сутки 21 августа подтвердили 325 случаев заражения коронавирусом. 43 человека положили в больницу, смертельных случаев не зафиксировали. Выздоровели за сутки 289 человек. Днем ранее показатель был почти на сотню меньше — 198.

Напомним, жителям Алтайского края посоветовали носить маски. Соответствующая рекомендация опубликована на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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