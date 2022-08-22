22 августа
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Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски

Жителям Алтайского края посоветовали носить маски. Соответствующая рекомендация опубликована на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Ведомство обратило внимание, что заболеваемость коронавирусом на территории региона за неделю выросла более, чем в полтора раза.

«Учитывая продолжающийся подъем заболеваемости COVID-19, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует жителям региона вернуться к использованию индивидуальных средств защиты органов дыхания (медицинских и гигиенических масок) в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медицинских организаций, на месте работы, учебы, в общественных местах и на объектах транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Населению также советуют использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обрабатывать руки спиртосодержащими растворами и проводить дезинфекцию помещений.

Ранее сообщалось, чти в регионы России направлена рекомендация по возвращению масочного режима в случаях, если уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о ношении масок в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также в местах работы и учебы, если они расположены в закрытых помещениях.

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