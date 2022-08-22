Роспотребнадзор рекомендовал жителям Алтайского края носить маски

Ведомство обратило внимание, что заболеваемость коронавирусом на территории региона за неделю выросла более, чем в полтора раза.

«Учитывая продолжающийся подъем заболеваемости COVID-19, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует жителям региона вернуться к использованию индивидуальных средств защиты органов дыхания (медицинских и гигиенических масок) в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медицинских организаций, на месте работы, учебы, в общественных местах и на объектах транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Населению также советуют использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обрабатывать руки спиртосодержащими растворами и проводить дезинфекцию помещений.

Ранее сообщалось, чти в регионы России направлена рекомендация по возвращению масочного режима в случаях, если уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о ношении масок в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также в местах работы и учебы, если они расположены в закрытых помещениях.