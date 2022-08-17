Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в ряде регионов России

В ведомстве уточнили, что речь идет о ношении масок в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, а также в местах работы и учебы, если они расположены в закрытых помещениях.
Напомним, масочный режим в рекомендательном порядке возобновляют в Республике Алтай. Маски рекомендуют носить в магазинах, общественных транспортах, аптеках, а также аэропортах.
Ранее сообщалось, что Минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации. О необходимости масок для пенсионеров заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации.