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Образование

Первая барнаульская школа ушла на досрочные каникулы из-за COVID-19

В барнаульской школе № 50 (Индустриальный район, ул. Новосибирская, 8-б) из-за распространения коронавирусной инфекции прекращены занятия. Учителя и школьники отправились на каникулы.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Приказ о принятии таких мер 13 октября подписал директор школы Александр Титов. Он опубликован на сайте учебного учреждения.

Каникулы в школе фактически начались с 14 октября и по всей вероятности продлятся до 1 ноября. Посещение школы в этот период запрещено детям и их родителям.

За это время в образовательном учреждении проведут тотальную дезинфекцию.

О количестве заболевших в школе учеников и педагогов не сообщается.

Ранее сообщалось, что в школе № 2 Кулундинского района на дистанционное обучение с 12 октября перевели 456 детей. Там заболел коронавирусом каждый третий учитель.

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