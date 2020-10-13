Каждый третий педагог заразился COVID-19 в одной из школ Алтайского края

Накануне преподаватели школы сдали тест на коронавирус, в итоге результат положительный у десяти учителей из 30.
«На дверях школы уже висят предупреждающие надписи. Повсюду люди в защитных костюмах с пульверизаторами. Специальными растворами обрабатывают места общего пользования», — рассказали в эфире «Вести. Алтай».
Дезинфекцию контролируют сотрудники Роспотребнадзора. Время нахождения раствора на поверхности — около часа, после все промывают мыльным раствором.
Как рассказала директор кулундинской школы Марина Стародубцева, первых зараженных выявили около двух недель назад.
«И на протяжении этого времени еще несколько человек с ковидом были зарегистрированы. В конечном итоге было принято решение о переводе на удаленное обучение на ближайшие две недели», — пояснила она.
По данным регионального минобразования на 9 октября, в Алтайском крае пять школ перевели на дистанционное обучение. Сколько школ закрыли в связи со вспышкой COVID-19 и ОРВИ, не уточняют.
Ранее в Госдуме предложили отправлять в отпуск родителей, чьи дети перешли на дистанционное образование, а для материальной поддержки придумали специальное пособие.