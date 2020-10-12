В отпуск предложили отправлять родителей, чьи дети сидят на карантине или удаленке

Законопроект разработали депутаты от ЛДПР. Инициатива позволит выплачивать пособие родителям по временной нетрудоспособности .
«Направляем в правительство предложение помочь людям в период пандемии», — написал Нилов и опубликовал страницы документа.
Согласно законопроекту, необходимо расширить перечень случаев, при которых назначают пособие — оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет.
«Пособие по временной нетрудоспособности <…> за весь период внеплановых дополнительных каникул», — уточнили авторы инициативы.
Также в документе отметили со ссылкой на законодательство, что при карантине в стране уже предусмотрели пособие, но если ребенок младше 7 лет и он ходит в детский сад.
Однако при введении карантинных каникул в школах родители детей до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему.
«При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания, поскольку такой отпуск может быть предоставлен при соблюдении определенных условий», — напомнили авторы законопроекта.
Родитель должен иметь двух и более детей в возрасте до 14 лет, либо один ребенок, но при этом родитель-одиночка. Собственно, эту несправедливость и должна решить инициатива, отметил Нилов.
Ранее в Москве школьные каникулы увеличили до двух недель а после решили и вовсе перевести учеников на дистанционное обучение. Этому примеру последовали в других регионах России, но лишь в нескольких.