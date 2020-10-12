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12 октября
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Жизнь

В отпуск предложили отправлять родителей, чьи дети сидят на карантине или удаленке

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале о пособиях для родителей, дети которых в условиях пандемии ушли на внеплановые каникулы или перешли на дистанционное обучение.

Ребенок-телепат.
Ребенок-телепат.
image.jimcdn.com.

Законопроект разработали депутаты от ЛДПР. Инициатива позволит выплачивать пособие родителям по временной нетрудоспособности .

«Направляем в правительство предложение помочь людям в период пандемии», — написал Нилов и опубликовал страницы документа.

Согласно законопроекту, необходимо расширить перечень случаев, при которых назначают пособие — оно должно начисляться одному из родителей или законному представителю школьника в возрасте до 14 лет.

«Пособие по временной нетрудоспособности <…> за весь период внеплановых дополнительных каникул», — уточнили авторы инициативы.

Школьник.
Школьник.
СС0

Также в документе отметили со ссылкой на законодательство, что при карантине в стране уже предусмотрели пособие, но если ребенок младше 7 лет и он ходит в детский сад.

Однако при введении карантинных каникул в школах родители детей до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему.

«При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания, поскольку такой отпуск может быть предоставлен при соблюдении определенных условий», — напомнили авторы законопроекта.

Родитель должен иметь двух и более детей в возрасте до 14 лет, либо один ребенок, но при этом родитель-одиночка. Собственно, эту несправедливость и должна решить инициатива, отметил Нилов.

Ранее в Москве школьные каникулы увеличили до двух недель а после решили и вовсе перевести учеников на дистанционное обучение. Этому примеру последовали в других регионах России, но лишь в нескольких.

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