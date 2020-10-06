Столичные школы с каникул «выйдут» на удаленку

В Москве школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.

Замминистра Виктор Басюк рассказал, что решение было принято 5 октября. На удаленку также перейдут школы на Сахалине и в Ульяновской области. Когда именно — решат главы этих регионов.

«Прогнозировать, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», — сказал Басюк.

Названа дата перехода школьников на удаленку — 19 октября.

Во многих регионах возвращается часть коронавирусных ограничений, пишет polit.ru. Насколько жесткими они будут, пока до конца не ясно.

Еще в сентябре ученики некоторых российских школ перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса у обучающихся.

Дистанционная учеба проходит по отработанной весной схеме, но учитель ведет занятия из закрепленного за классом кабинета.

Онлайн-уроки могут быть немного укорочены по времени, чтобы школьникам было легче выдерживать электронный формат.