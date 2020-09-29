Школьные каникулы в Москве увеличили до двух недель и попросили увезти детей на дачу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Instagram об увеличении в два раза осенних школьных каникул — с одной до двух недель.

Линейка на День знаний в школе №53.

Собянин отметил, что решение отправить на удлиненные каникулы всех школьников Москвы он принял по рекомендации санитарных врачей.

«С учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом, мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — написал мэр.

Необходима такая мера, чтобы «избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний».

Также на две недели приостановят работу учреждения допобразования и детские досуговые организации. А вот детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

«В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал», — добавил Собянин.

Он попросил продержать детей эти две недели дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или в ближайший парк, но не в торговые центры и, уж тем более, не кататься на общественном транспорте.

Собянин напомнил, что сегодня значительная часть бессимптомных заболевших — дети. И они, приходя домой, передают вирус взрослым и пожилым членам семьи.

Ранее в России спрогнозировали пик заражений коронавирусом, который придется как раз на вторую половину октября — когда дети вернутся с каникул.

Накануне в Алтайском крае ректор опорного АлтГУ подписал приказ о дистанционном формате обучения, который с октября введут в вузе.

Решения о «коронавирусных» каникулах в школах края пока не принималось.

По информации регионального Роспотребнадзра, в Алтайском крае с симптомами коронавируса 42 школьника, 14 воспитанников детсадов и 23 работника учреждений образования.

Две школы полностью закрылись на карантин из-за отсутствия более 20% детей.