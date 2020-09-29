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Здоровье

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России. Остались считанные дни

Пик госпитализаций пациентов с COVID-19 в России скорее всего придется на вторую половину октября, сообщает РИА «Новости».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян уверен, что нарастание количества заболевших произойдет через две-три недели.

При наихудшем исходе пик придется на начало ноября. Всего же модельный анализ выявил три возможных сценария.

«При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — рассказал эксперт.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

При этом, добавил Тавадян, нет смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% россиян.

По его словам, об эффективности можно говорить, если восемь граждан из десяти соблюдают меры безопасности при этой пандемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к соотечественникам с просьбой не расслабляться, чтобы избежать введения ограничительных мер.

Напомним, в Алтайском крае в «коронавирусных» больницах, по данным на 28 сентября, развернули 2 168 коек, из которых 2 111 уже занято. Заполненность составляет 97%.

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