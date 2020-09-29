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Здоровье

Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Для безопасности и защиты здоровья необходимо соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, уверен глава государства.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад, знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции», — добавил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что рекомендации специалистов по борьбе с распространением нового коронавируса нужно соблюдать для того, чтобы в России не пришлось прибегать к «весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей» ограничениям, пишут «Ведомости».

Обращение прозвучало в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходил в режиме видеоконференции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые ограничения россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний.

«Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — отметила глава ведомства.

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