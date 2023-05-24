Первый в России студотряд операторов беспилотников появился в Барнауле

Первый в России студотряд операторов беспилотников.

С марта по конец мая участники отряда прошли обучение по профессии "Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами".

Занятия прошли бесплатно в рамках гранта Минобрнауки РФ. Всего в них поучаствовали 12 человек, которые и вошли в первый в России "Летный отряд".

Первое звено отряда сформировали четыре студента третьего курса агрономического факультета.

Первый в России студотряд операторов беспилотников. АГАУ Первый в России студотряд операторов беспилотников. АГАУ Первый в России студотряд операторов беспилотников. АГАУ

23 мая они приступили к работе в хозяйстве партнера АГАУ - "Приоритет Агро" в Курьинском районе, которое обладает целой эскадрильей беспилотников.

Первые всходы на полях ожидают в первой половине июня. Тогда для дронов начнется интенсивная работа, прежде всего - по гербицидной обработке.

Пока что студенты провели тестовые полеты. За запуском наблюдали курсанты очередного набора "Летной школы", сотрудники АГАУ и работники "Приоритет Агро".

Руководил полетами директор хозяйства. Он пообещал не только взять ребят на практику, но и пригласил студентов на работу после окончания университета.

"Кадровый вопрос стоит остро! Главное, чтобы они сами ответственно относились к своей работе. Надо четко понимать, что за один летний сезон полноценного оператора агродрона нельзя подготовить!", - считает Юрий Кишко.

Чтобы оператор качественно выполнял свои задачи, необходимо два-три года постоянной практики, отмечает руководитель.

С помощью агродронов проводят полноценный комплекс работ по химпрополке, внесению средств защиты растений, десикации.

Основная задача беспилотников - максимально эффективно внести целевое вещество на объекты. Стоимость потери урожая в случае ошибки оценивают до нескольких млн рублей.

Сами студенты считают, что управление дронами нужно включать в программу обучения агрономов - парк беспилотников в Алтайском крае с каждым годом растет, а сельхозпредприятия используют их для самых разных работ.

Ранее стало известно, что запретов на полеты беспилотников избежал лишь один федеральный округ.