Пили яд и молчали как партизаны. Пять улиц Барнаула, названных именами героинь войны

Altapress.ru продолжает сортировать улицы Барнаула «по именам». Вот пять улиц, названных в честь женщин, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также в Гражданской войне на Алтае.

Улица Ульяны Громовой

Где расположена

Улица расположена в Индустриальном районе от улицы Сухэ-Батора.

В честь кого названа

Улица получила название в 1959 году в честь одной из руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в период Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ульяны Матвеевны Громовой.

Громова Ульяна Матвеевна. ru.wikipedia.org

Громова принимала участие в подготовке боевых операций, распространяла листовки, собирала медикаменты, вела агитацию среди населения, призывая срывать планы оккупантов по поставкам продуктов, по вербовке молодежи в Германию.

В январе 1943 года Громову арестовало и казнило гестапо.

Улица Веры Кощеевой

Где расположена

Улица Кащеевой расположена в Ленинском районе — от улицы Попова до улицы Кавалерийской.

В честь кого названа

Во время Великой Отечественной Вера Кащеева была санинструктором стрелкового батальона 39 гвардейской стрелковой дивизии. При форсировании Днепра осенью 1943 года она совершила подвиг. Из 25 человек пять человек выжили. Отважная девушка взяла командование оставшимися бойцами на себя. Они держали оборону несколько часов, пока не подоспело подкрепление.

Кащеева Вера Сергеевна. ru.wikipedia.org

Раненая Вера доставила командованию важные сведения, которые позволили артиллерии дивизии подавить большинство огневых точек противника. За этот бой ее представили к званию Героя Советского Союза.

Всего в Барнауле 780 улиц, и лишь восемь из них носят женские имена.

Улица Эмилии Алексеевой

Где расположена

Улица расположена в Октябрьском, Ленинском районах; от проспекта Ленина до улицы Попова.

В честь кого названа

В честь участницы Гражданской войны на Алтае Эмилии Августовны Алексеевой.

В мае 1918 года Эмилия Алексеева с двухлетним сыном выехала на Алтай для помощи в организации революции. В Барнауле их застал контрреволюционный переворот. Алексеева с ребенком оказалась в тюрьме. После она участвовала в печатании и распространении листовок и организовала работу подпольного Красного Креста, который помогал семьям жертв белого террора.

Алексеева Эмилия Агустовна. ru.wikipedia.org

В сентябре 1918 года Эмилию Алексееву избрали членом Барнаульского подпольного комитета РКП (б), затем его секретарем. 23 августа 1919 года Алексееву снова арестовали колчаковские разведчики. В тюрьме она боялась, что не выдержит пыток и назовет имена товарищей, поэтому приняла яд.

Проезд Марии Цукановой

Где расположен

Проезд находится в Железнодорожном районе, от улицы Советской Армии до улицы Телефонной.

В честь кого назван

Проезд получил свое современное наименование в 1963 году в честь Героя Советского Союза Марии Никитичны Цукановой.

Семья Цукановых , Мария Цуканова в центре. ru.wikipedia.org

Мария Цуканова участвовала в сражении за корейский порт и город Сейсин против японцев в подразделении моряков-десантников. В бессознательном состоянии она попала в плен к японским самураям и была ими замучена.

Улица Елизаветы Чайкиной

Где расположена

Улица расположена в Центральном районе, от переулка Конева до улицы Ломоносова.

В честь кого названа

Улица получила название в 1951 году в честь участницы партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной.

Чайкина Елизавета Ивановна. ru.wikipedia.org

22 ноября 1941 году Чайкину отправили в Пено на разведку. На ночь девушка остановилась у подруги-разведчицы в хуторе Красное Покатище, о чем донесли фашистам. Они расстреляли девушку, ее мать и брата, а Елизавету схватили. Ее подвергли пыткам, после которых расстреляли 23 ноября 1941 года.