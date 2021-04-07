«Писал сам с удовольствием»: глава алтайского вуза прокомментировал замечания «Диссернета»

Сообщество «Диссернет», которое проводит исследования диссертаций на плагиат, опубликовало экспертизу кандидатской исполняющего обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета Виталия Недельского. Сам он уже прокомментировал недочеты, которые нашлись в работе.

Диссертацию «Анализ политического развития современной России» на соискание степени кандидата политических наук Недельский защитил в 2000 году.

По данным экспертизы, в работе присутствуют заимствования из четырех источников, но при этом у соискателя отсутствуют совместные публикации с авторами работ-доноров.

«Диссертацию я писал сам, с удовольствием, по выходным, три года. Защитил успешно в 2000 году, получил удовольствие от обсуждения. В ней содержится моя авторская методика, как определять жизнеспособность государств. Придумал ее сам. Замечательный сайт „Диссернет“ показывает в моей диссертации некорректность оформления отдельных цитат авторов, которых я изучал», — прокомментировал «Новостям Горного Алтая» исполняющий обязанности ректора.

23 года назад еще не было таких строгих требований к оформлению и возможностей для самопроверки, добавил он, поэтому говорить об умышленном плагиате некорректно.

«Пять суток в неделю я работал в бизнесе, а по выходным читал научные книги и писал. По инерции потом написал половину докторской, но дела захлестнули, бросил, научной карьерой не интересовался. Объем неаккуратностей в моей диссертации невелик и не влияет на ее основу — научную новизну моей авторской методики», — подчеркнул Виталий Недельский.

Один из основателей «Диссернета», кандидат физико-математических наук Андрей Заякин ответил на объяснения Недельского. В беседе с «Банкфаксом» он заявил, что автор работы «списал восемь страниц сплошь, затем еще 14 страниц сплошь».

«За такое ставят „кол“ первокурснику. Вы меня будете убеждать, что восемь страниц сплошь и 14 страниц — это отдельные цитаты? Да нет, это массивные куски чужого текста, которыми он набил „свою“ диссертацию», — считает Заякин.

Ранее бывший депутат Барнаульской городской Думы V и VI созывов Иван Куц лишился ученой степени кандидата экономических наук. Экс-депутат использовал в своей кандидатской чужую работу.

Также плагиат находили у экс-начальника главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Станислава Набоко.