Пицца вместо гречки: родители и политики всерьез взялись за питание детей в школах Барнаула

Одни требуют исключительно правильного горячего питания и добавления свежих овощей и фруктов. Другие отказываются за это платить — нормально ребенок и дома поест. А третьи считают, что можно обходиться пиццами и чаем, исходя из того что "это дети хотя бы съедят, а не закопают котлету в гарнир".

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Еда на контроль

По словам депутата АКЗС Владислава Вакаева, в партию "Справедливая Россия" поступают жалобы от родителей на качество питания. Предварительные результаты проверок показали, что там, где еду готовит непосредственно школьная столовая, а не комбинат питания, нареканий практически нет.

Это в основном сельские школы, где часть продуктов, например овощи, местные жители предоставляют со своих огородов, объясняет Вакаев. А вот к Барнаулу вопросы есть, говорит он, и по цене, и по качеству еды.

Но данные Роспотребнадзора опровергают его слова. В ведомстве заверяют, что претензий к образовательным учреждениям, которые готовят еду сами, больше, чем к комбинату питания.

Депутат видит причину в организации системы школьного питания. "Когда появляются крупные поставщики, цена не падает, а качество еды и обслуживания не улучшается", — говорит Вакаев.

Активисты проекта ОНФ "За честные закупки" создали рабочую группу, чтобы законодательно изменить систему госзакупок продуктов питания и выявить нарушения в сфере поставок. По словам активистов, действующий порядок позволяет аффилированным структурам участвовать в торгах и создавать видимость конкуренции.

ОНФ предлагает разделить поставки на две части: закупки отдельных продуктов и услуг по организации питания. Это позволит снизить возможность сговора между поставщиками и даст возможность малому бизнесу принять участие в торгах, считают "фронтовики".

По словам Вакаева, в партию обращались мясопереработчики, рассказывавшие о том, что к детям порой попадает некачественная мясная продукция, ненатуральные колбасы. Переработчики также уверены, что все дело в неправильно устроенной системе госзакупок, по которой выигрывают производители, предлагающие меньшую цену, и в основном это не алтайские компании.

Большинство школ (76 учебных заведений Барнаула) обслуживает комбинат школьного питания "Глобус". Директор комбината Евгений Скурлатов опровергает слова Вакаева и говорит, что предприятие работает в основном с местными производителями, согласованными с Роспотребнадзором, который обеспечивает контроль на этих предприятиях и рекомендует их для работы.

Среди поставщиков комбината такие компании, как "Мельник", Каменский маслосырзавод, "Интер"; овощи предоставляют местные фермеры.

Все поступившее сырье сопровождается документами, принимается бракеражной комиссией и неоднократно проходит проверку: когда продукты привозят на комбинат перед отправкой в школу и непосредственно в учебном заведении, говорит Скурлатов. Перед раздачей детям еда снова принимается бракеражной комиссией, состоящей из трех человек — руководителя школы, медика и заведующей столовой.

К тому же продукты в школах не хранятся долгое время. Их привозят накануне, а готовят повара в течение одного урока, чтобы на каждой перемене накормить детей свежими блюдами.

Сегодня родители могут не только посмотреть, чем питаются их дети, но и попробовать блюда сами, утверждает Скурлатов.

"Если у родителей есть вопросы по качеству, они всегда могут прийти в столовую или к нам, попробовать еду, пообщаться, задать вопросы", — добавляет директор комбината.

Цифра Стоимость питания в школах Барнаула для детей 7–11 лет — 55 рублей, с 11 лет — 65 рублей в день, по данным Евгения Скурлатова.

По букве закона

Все меню для школ в России формируют на основе федерального Сан­ПиНа. В нем прописаны требования к организации питания от процесса поставки продуктов до финальной стадии — подачи еды на стол и мытья посуды. Кроме того, все блюда разработаны по сборнику рецептур, составленному отраслевым институтом детского питания РАН, где указана точная граммовка продуктов для каждого из них.

Но многие родители уверены, что таких мер недостаточно. Так, в начале февраля сенаторы предложили Роспотребнадзору разработать новое меню для школ и детсадов, чтобы заменить привычную еду на обогащенную витаминами и минералами. По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться на 30% дороже, зато решится проблема дефицита витаминов в организме детей, пишет газета "Известия".

Для этого придется переработать и рецептуры, и требования Сан­ПиНа. Евгений Скурлатов рассказывает, что всем родителям не угодить: кто-то хочет добавить в меню яблоки и цитрусовые, у кого-то на них аллергия, да и переплачивать за фрукты родители не хотят.

Факт По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться на 30% дороже, зато решится проблема дефицита витаминов в организме детей.

Гастриты и булочки

Но настоящим конкурентом горячего питания становится школьный фастфуд: пиццы, булочки и т. д. И если младшеклассников еще можно уговорить питаться правильно — авторитет учителя для этого достаточно силен, — то старшеклассники вовсю покупают сухомятку на карманные деньги, игнорируя организованное питание.

Мнения директоров по поводу фастфуда разнятся. Например, руководитель барнаульской школы №103 Галина Копылова рассказывает, что организованно питаются дети из начальной школы. Старшеклассники же хотят больше самостоятельности и иногда еде в столовой предпочитают вообще чипсы и шоколадки из соседних магазинов.

Рядом со многими школами сформировался даже своего рода бизнес — небольшие магазинчики или павильоны, ассортимент которых "заточен" под школьников: жвачки, карамельки за 1–2 рубля, кириешки и прочий пищевой мусор. В течение учебного дня в них не протолкнуться. Особенно на переменах и между сменами.

"Тот, кто привык дома питаться правильно, тот и в школе будет есть так же. А если родители ребенка никогда не кормили творожной запеканкой, то когда в столовой он ее попробует и ему не понравится, дома он будет с отвращением об этом рассказывать", — говорит Копылова.

Директор 132-й школы Инна Борисенко, наоборот, отмечает, что в ее школе почти 100% учеников питаются организованно и получают горячее питание. Но сходятся руководители учебных заведений в одном — те дети, что остаются после уроков на дополнительные занятия, чаще всего берут на перекус именно булочки и пиццы.

По словам заведующей гастроэнтерологическим отделением детской городской больницы №1 Татьяны Кисловой, сегодня большую часть пациентов отделения составляют школьники средних и старших классов с болезнями верхних отделов пищеварительного тракта — гастритами, язвой, функциональными нарушениями ЖКТ.

Врач отмечает, что эти заболевания вызваны в основном неправильным питанием и режимом дня, психоэмоциональными нагрузками в школе — экзамены, контрольные и т. д. Но Кислова также считает, что если у ребенка совсем нет возможности поесть горячую пищу в течение долгого времени, то "лучше булочка, чем ничего".

Система карточек

В решении проблемы неправильного питания может помочь введение безналичной системы оплаты в школьных столовых, когда ребенок расплачивается картой, предназначенной только для столовой. Эта система уже несколько лет работает в некоторых школах города. Когда ребенок пользуется картой, родителям приходит эсэмэска о том, что он купил и сколько денег списалось со счета.

Директора учебных заведений и родители отмечают, что это очень удобная система — можно видеть, что ребенок купил, и быть уверенным, что он не потратит деньги, которые ему дали на обед, на пачку чипсов и газировку из магазинчика возле школы.

Цифра В Барнауле обучается свыше 73 тыс. школьников. Если взять среднюю цену за обед 60 рублей в день, умножить на 24 учебных дня (при шестидневной учебной неделе) и на 70 тыс. детей (некоторые не питаются, некоторые получают дотации), то получится общая ежемесячная плата родителей Барнаула — около 100 млн рублей.

Шефство над малообес­печенными

Все эксперты, с которыми поговорил altapress.ru, считают, что сейчас в крае возможность хорошо питаться есть не у всех детей. Это касается в первую очередь ребят из малообеспеченных семей. Таких только в Барнауле 5,5 тысячи. Сегодня цена на питание для таких детей складывается из трех бюджетов: часть выделяет региональной бюджет, часть — муниципалитет, а остальное доплачивают родители.

Сейчас край выделяет по 4,85 рубля на каждого такого ребенка, Барнаул — 20 руб­лей.

Бесплатного питания сегодня нет вообще, отмечает Евгений Скурлатов. В трудных ситуациях помогает частный бизнес. Предприниматели берут шефство над детьми из малообеспеченных семей, оплачивая им питание.

"Сумма небольшая — около 4–5 тыс. в год получается. Бизнесмены берут шефство над двумя-тремя детьми и платят за них или оплачивают питание детям своих сотрудников", — говорит Скурлатов.

Список некоторых запрещенных продуктов в школьных столовых