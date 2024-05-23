В России стартовал период экзаменов. 23 мая оказался самым первым и насыщенным днем ЕГЭ — ученики писали литературу, химию и географию. Корреспондент altapress.ru затерялся в толпе школьников и узнал, о чем они переживают, и как школа готова к экзаменам.

Последняя точка

Двор лицея №101 гудит от возбужденных голосов старшеклассников. 186 учеников из 34 школ пришли сдавать первый в этом году экзамен. В этот день ученики пишут литературу, географию и химию.

В 2024 году экзамен стартовал непривычно рано, еще до начала школьных последних звонков, которые пройдут 24 мая.

По мнению Галины Самборской, руководителя ПП (пункт приема экзамена) лицея №101, на расписание могло повлиять введение дополнительных дней пересдач — 4 и 5 июля, по инициативе президента РФ. В эти дни выпускники могут пересдать один любой предмет, при этом предыдущий результат будет аннулирован.

Всего в этот день экзамены сдают более двух тысяч алтайских школьников. Почти половина из них, 900 человек, сдавали химию, один из самых популярных предметов у выпускников. Литература оказалась на втором месте по числу участников ЕГЭ — 700 человек. А географию решили писать только 400 школьников.

Звучный голос руководителя объявляет: «Уважаемые участники экзамена, разойдитесь по номерам аудиторий!» Выпускники начинают суетиться, успевают обняться с друзьями, пожелать удачи и едва не роняют паспорт и ручку — одни из немногих разрешенных вещей с собой. Каждый из них волнуется, независимо от уровня подготовки к экзамену.

«Конечно я волнуюсь и, думаю, переживают сейчас абсолютно все, — рассказывает выпускница Дарья Гензе. — От того, что не знаешь, какой вариант попадется, чувствуешь неприятно ожидание. Но я надеюсь получить хорошие баллы и с этим результатом поступить в вуз на «журналистику» или «медиакоммуникации».

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Пополнить ряды моих будущих коллег собираются многие школьники. Ведь литература — один из обязательных предметов при поступлении на многие творческие направления. В том числе и на режиссерское искусство.

«Я уже давно увлекаюсь съемкой короткометражных фильмов и хочу развиваться в этом направлении дальше. Поэтому планирую поступать в вуз на режиссуру, — рассказывает Арина Литовченко, ученица школы №128. — Перед экзаменом немного волнуюсь, но уверена в своих силах. Я готовилась последние два года и сегодня должна поставить точку на этом пути».

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

Главное — не волноваться

Переживают в этот день не только школьники, но и руководители экзамена. Хоть лицей №101 уже 13 лет проводит ЕГЭ и ОГЭ, но каждый раз для них волнительный.

«Руководитель ПП полностью отвечает за то, как пройдет экзамен, — рассказывает Галина Самборская. — Мы готовимся к нему задолго до начала. Расклеиваем номера аудиторий, в том числе и маленькие этикетки с номерами мест на партах. Прописываем подробную инструкцию на доске. Подготавливаем необходимое для экзамена оборудование, в нашем случае это орфографические словари. И это лишь малая часть всей подготовки».

На случай, если кому-то неожиданно поплохеет во время экзамена, в школах работают врач, приглашенный из поликлиники №9, и два психолога.

ЕГЭ по литературе в барнаульском лицее №101 Анна Зайкова

«Бывают такие ситуации, когда ученик во время экзамена сильно перенервничает. И у него буквально слезы начинают капать из глаз, - рассказывает руководитель ПП. - Чтобы успокоить школьника, мы отводим его в медицинский кабинет, где с ним разговаривает психолог. Обычно это помогает, и ученик возвращается в аудиторию, чтобы продолжить экзамен».

Расписание ЕГЭ

Следующий экзамен будет по русскому языку и пройдет 28 мая. А за ним — математика базового и профильного уровней — 31 мая.

Расписание ЕГЭ в 2024 году: 4 июня — обществознание; 7 и 8 июня — информатика; 10 июня — история и физика: 13 июня — биология и иностранные языки (письменная часть ЕГЭ); 17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть ЕГЭ). Резервные дни экзаменов — с 20 июня по 1 июля Дополнительный этап ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.

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