По следам altapress.ru: в алтайское село приехала съемочная группа Первого канала

15 сентября в селе Новокалманка Усть-Калманского района работала съемочная группа программы Александра Гордона «Мужское/Женское». Журналисты расспрашивали сельчан, как им удалось спасти школу от оптимизации, а также пригласили их приехать в Москву на съемки программы.

Как рассказали жители Новокалманки, съемочная группа Первого канала общалась с героями публикации altapress.ru. В июне мы рассказывали, как в Усть-Калманском районе бьются за школу и село, жителям которого не удалось задать вопрос президенту во время «прямой линии».

Районные власти планировали понизить новокалманскую школу в статусе. Местные жители уверены: это бы уничтожило школу и поставило крест на их деревне, которая в последние годы неожиданно стала развиваться. После публикации и обращений сельчан в минобразования Алтайского края и врио губернатора школу вычеркнули из планов по оптимизации как минимум на год.

Съемочная группа Первого канала в Новокалманке. altapress.ru

18 сентября девять жителей Новокалманки полетят в Москву, чтобы поучаствовать в записи программы с участием Александра Гордона. Выпуск с их участием Первый канал покажет 5 октября в День учителя.