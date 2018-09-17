По следам altapress.ru: в алтайское село приехала съемочная группа Первого канала

Как рассказали жители Новокалманки, съемочная группа Первого канала общалась с героями публикации altapress.ru. В июне мы рассказывали, как в Усть-Калманском районе бьются за школу и село, жителям которого не удалось задать вопрос президенту во время «прямой линии».
Районные власти планировали понизить новокалманскую школу в статусе. Местные жители уверены: это бы уничтожило школу и поставило крест на их деревне, которая в последние годы неожиданно стала развиваться. После публикации и обращений сельчан в минобразования Алтайского края и врио губернатора школу вычеркнули из планов по оптимизации как минимум на год.
18 сентября девять жителей Новокалманки полетят в Москву, чтобы поучаствовать в записи программы с участием Александра Гордона. Выпуск с их участием Первый канал покажет 5 октября в День учителя.