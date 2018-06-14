Когда Путин не указ. Как на Алтае бьются за школу и село, о которых не спросили президента

Корреспондент altapress.ru побывал в Новокалманке Усть-Калманского района и узнал, как местная власть, родители и педагоги пытаются дать отпор районным и краевым чиновникам. Градус противостояния взвинчен до такой степени, что люди готовы выйти на акцию протеста и даже перекрыть трассу.

Краткое содержание

С чего начались проблемы у села и школы?

"Мы — не умирающее или депрессивное село. Население прирастает, к нам переезжают семьи с детьми. У Новокалманки есть перспективы. Нам есть за что бороться", — говорит глава местного сельсовета Виктор Проскурнов.

Ему 38 лет, он крепкий и энергичный. Во власть пошел год назад по просьбе жителей, и сейчас своей главной задачей называет сохранение школы.

Он рассказывает: в деревне полноценная, хотя и малокомплектная школа. Дети учатся с первого по одиннадцатый класс, полный набор педагогов. В последние годы количество учеников стабильно держится в пределах 42-45. И это число должно увеличиться: в селе 38 дошколят.

О том, что местную школу хотят оптимизировать и в перспективе закрыть, в селе говорят давно. Весной 2018 года эти планы стали принимать реальные очертания. В марте на совещании в районном отделе по образованию сообщили: школа в Новокалманке должна потерять юрлицо, стать филиалом другой школы и превратиться в "девятилетку".

Процедура предполагает, что власти должны спросить мнение местных жителей. В конце апреля депутаты райсовета должны были утвердить методику опроса населения. Из опросного листа следовало: жителям Новокалманки предстояло выбрать, к какой из соседних школ присоединиться и куда, соответственно, будут возить на уроки десяти- и одиннадцатиклассников.

Часть депутатов выступили против реорганизации и методику не утвердили. Казалось, защитники школы одержали победу. Но конфронтация с чиновниками только начиналась.

Чем живут в селе?

Новокалманка расположена на стыке равнинного Алтая и горного — сразу за крайней улицей начинаются хребты, уходящие в сторону Чарышского района. На выезде из деревни — перекресток трех дорог: один путь ведет в туристические места чарышской зоны и к границе с Казахстаном, второй в сторону Бийска и Белокурихи, третий — в Барнаул (до краевой столицы 2,5 часа езды).

В деревне живут более 500 человек. Рабочих мест очень мало, поэтому многие ездят на заработки в другие села и города. При этом держат пасеки и личные подсобные хозяйства, многие до 10-15 коров. Для этого есть условия: вокруг много мест для заготовки сена и выпаса скота.

Виктор Проскурнов,

глава новокалманского сельсовета:

— Люди здесь привыкли сами выживать. Им ничего не надо от государства, оставьте только школу, садик, ФАП и почту.

Когда-то в Новокалманке был крепкий совхоз, но его развалили еще в девяностые. Долгое время в деревне мало кто ждал перемен к лучшему. Но, похоже, в последние годы они все-таки стали происходить.

Только в 2017 году в деревню переехали 8 человек, здесь родилось 5 детей. В 2018 году уже плюс 15 жителей, в том числе 8 детей. Такие данные приводит глава села. Он также отмечает, что в последние годы окрестные земли успешно осваивает фермер Анатолий Васильев, а в апреле фермер-таджик из Новосибирской области начал восстанавливать разрушенную ферму и уже держит там 600 баранов.

Предприниматель намерен перевезти в Новокалманку семью с пятью детьми, но пока не может найти дом — все достойные варианты уже раскуплены. Это — главный индикатор развития Новокалманки, уверен Проскурнов, потому что в других деревнях дома продаются десятками.

О том, что люди здесь живут неплохо, говорит и то, что в небольшой деревне пять магазинов и два кафе, считает глава села.

Почему чиновникам не верят?

В мае на сход села в Новокалманку приехала председатель районного комитета по образованию Елена Земзюлина. Она говорила: ничего страшного для школы не произойдет, сократятся лишь ставки директора и бухгалтера. Сэкономленные деньги пойдут на то, чтобы увеличить зарплату педагогам. А дети, которым придется ездить на автобусе в другое село, получат более качественное образование.

Родители и педагоги ей не поверили. Они рассуждают так: если школа станет девятилетней, то затраты не уменьшатся, а только увеличатся: чтобы возить нескольких десяти- и одиннадцатиклассников в другую школу, властям придется приобрести автобус и нанять водителя.

"Траты на бензин, страховку и зарплату водителя превзойдут любую экономию на директоре и бухгалтере", — рассуждает Виктор Проскурнов.

Понижением статуса до "девятилетки" дело не ограничится, считают в селе. Все, с кем удалось поговорить корреспонденту altapress.ru, убеждены: довольно быстро школу переведут в статус начальной или вовсе закроют. Иначе экономии чиновникам не добиться.

Перед глазами у жителей Новокалманки примеры других сел района. В течение нескольких лет по такой же схеме закрыли школы в поселках Восточный, Западный, Дружба, а также в соседних деревнях Ельцовка и Новотроенка. В последней сейчас осталось всего 7 дворов, хотя было не менее 200.

Но чаще в пример приводят ситуацию в деревне Пономарево.

Анатолий Горохов,

глава Пономаревского сельсовета:

— Наша школа несколько лет назад стала филиалом Чарышской, расположенной в 16 км от нас. В этом году у нас школу снова понижают в статусе, оставляют только начальные классы. Родители были против, но отстоять школу не удалось: учеников слишком мало, около 20. Теперь молодые семьи собрались уезжать из села: всем хочется, чтобы ребенок учился рядом.

Почему школу хотят реорганизовать?

Встретив сопротивление местных жителей и части районных депутатов, районные власти перестали говорить о понижении статуса школы. Сейчас речь идет только о том, чтобы сделать новокалманскую школу филиалом усть-калманской (Райцентр Усть-Калманка расположен в 20 км от Новокалманки).

Позицию чиновников в номере от 25 мая изложила газета "Ленинец" (учредитель — администрация района ). Издание пишет, что многие школы переводят в статус филиалов. Дело в том, что с 2012 года финансирование школ зависит от числа учеников. При такой системе малокомплектные школы получали мало денег, и району приходилось добавлять из своего бюджета.

Но после повышения МРОТ такой возможности у района больше нет. А с 2019 года деньги будут поступать не в район, а напрямую в школы. Местные власти ничего добавить не смогут, и зарплата педагогов упадет.

Татьяна Плотникова,

главный редактор газеты "Ленинец" администрации Усть-Калманского района:

— Предположим, бой с чиновниками село выиграет, школа останется юрлицом. А что будет дальше? Будут педагоги работать без нормальной зарплаты? Осмелюсь предположить, что многие просто уволятся <...> Кто тогда будет учить новокалманских ребятишек?

В конце мая депутаты снова голосовали за методику опроса жителей Новокалманки. На этот раз ее приняли. За час до сессии фракция "Единая Россия" собралась на совещание, где с депутатами "поработали", утверждает Проскурнов.

Почему в селе все так держатся за школу?

Виктор Проскурнов говорит, что в целом в деревне не против, чтобы школа потеряла юрлицо и стала филиалом другой: ни родители, ни педагоги, ни директор. Последний станет заведующим и лишится части зарплаты, но при этом избавится от юридической ответственности.

Виктор Проскурнов,

глава Новокалманского сельсовета:

— Но где гарантия, что директор школы, к которой мы присоединимся, захочет содержать наше здание и не закроет нас? И для этого не нужно будет проводить опрос населения — процедура будет намного проще.

Проскурнов даже предложил чиновникам сделать новокалманскую школу филиалом михайловской, расположенной в 30 км. Между селами нет нормальной дороги, значит подвоз детей из Новокалманки и Михайловку организовать невозможно. Это бы дало гарантию того, что местная школа остается "одиннадцатилетней". Но в районе эту "хитрость" поняли и больше не предлагают выбор, к кому присоединиться — "материнской" школой может быть только усть-калманская.

Родители учеников категорически не хотят, чтобы их детей возили учиться за 20 км в райцентр.

Лариса Фатнева,

мать двух школьников:

— Я сама всю жизнь училась на подвозе и знаю, что это такое. Это постоянная потеря времени. Надо рано вставать, долго ехать. Если уроков мало, домой не уйти — приходится ждать других. А если заболел? Никто ребенка одного домой не повезет. Плюс все кружки и секции проходят вечерами, я не могла их посещать. Не хочу такого же своим детям. Им скоро долг Родине отдавать, пусть она даст им сначала нормально отучиться.

Эвелина,

мать четырех детей (в том числе школьника и дошкольницы):

— Мы переехали в Новокалманку из поселка Западный Усть-Калманского района в основном потому, что там в 2016 году закрыли школу. Намучились с подвозом, зимой он очень плохой. Не хотелось бы, чтобы история повторилась.

Марина Фатнева,

мать троих детей (два школьника и дошкольницы):

— Мы против любых изменений со школой. Чем они оборачиваются мы знаем — распадом села. Если школа закроется, думаю, мы надолго здесь не задержимся. Обидно, ведь школа-то сильная. Дети показывают успехи в спорте, не только на уровне района, но и края, и даже Сибири. А дочь два раза в Москву ездила, побеждала с другими ребятами из нашей школы в конкурсе на лучший социальный проект.

Педагоги родителей поддерживают.

Ольга Шайкина,

учитель химии и биологии:

— На карте кажется, что 20 км — ничто. Но у нас бывают такие зимы, что дорогу напрочь переметает. Однажды месяц были отрезаны от райцентра. В тот год девочку с приступом сахарного диабета пытались довезти в больницу на К-700, но не успели.

Учитель русского языка и литературы Галина Набокова говорит, что у малокомплектных школ есть неоспоримый плюс: ученик получает больше внимания, чем в большом классе. Набокова из-за этого даже забрала внучку из Барнаула и планирует перевезти сюда и внука — если школу не будут трогать.

Галина Набокова,

учитель русского языка и литературы:

— Эта экономия — что-то неправильное и бесчеловечное. Нельзя так со своим народом, земляками. Я не за свое место бьюсь, а за будущее своих детей и своего села.

Школа в неплохом состоянии: двухэтажное здание построили не так давно - в восьмидесятые годы.

Виктор Проскурнов,

глава новокалманского сельсовета:

— Здесь бы только окна поменять, и больше с ней ничего делать не надо. Не надо ничего ремонтировать и искать учителей, как в Старой Суртайке. Сейчас в школе 11 педагогов и еще четверо молодых "в запасе" — ждут, когда освободятся рабочие места.

Именно учителя — главная ценность школы, говорит глава села. Например, Любовь Щукина — лауреат педагогической премии им. Титова. Вместе со своими учениками она воплощала в жизнь соцпроекты, которые отмечали на всероссийском уровне. Так, в 2016 году школьники создали мемориал с именами односельчан-ветеранов ВОВ, кто погиб после окончания войны и чьи имена не были увековечены.

Еще одна сильная сторона новокалманской школы — спорт. Малокомплектная, она дает району больше спортивных достижений, чем школы с сотнями учеников. А в 2017 году муниципалитет стал лауреатом краевого конкурса на лучшую физкультурно-спортивную работу.

Виктор Проскурнов,

глава новокалманского сельсовета:

— Если такие школы и села угробить, мы потеряем миллионы гектаров, как сказал Путин. Кто сюда поедет? Пока инфраструктура есть, надо ее содержать. Не такие уж огромные деньги на это требуются.

Как новокалманцев обнадежил Путин и огорчил Жидких

Учитель Ольга Шайкина отправила вопрос о судьбе новокалманской школы на "прямую линию" с Владимиром Путиным. Вопрос не озвучили, но об аналогичной проблеме в прямом эфире удалось рассказать жителям Старой Суртайки, села в Красногорском районе. Там тоже хотели закрыть малокомплектную среднюю школу, где учится 47 ребенок.

Путин отметил, что 47 учеников это "не так уж и мало", и чиновники должны сделать все, чтобы сельчане не покидали свои дома. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что школу в селе Старая Суртайка не закроют.

Это вселило надежду в жителей Новокалманки. Если в Старой Суртайке школу с 47 учениками спасут, то почему должна пропасть школа с 42-мя воспитанниками?

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Президент сказал: наша страна очень большая и разнообразная. Вы можете заниматься оптимизацией в европейской части страны, там, где плотность населения на порядок выше. А в Сибири надо сохранять уклад жизни, сохранять села. Вот этот сигнал подал президент. На нашем примере он показал, как должны мыслить руководители зауральских регионов. Я такой вывод для себя сделал (в интервью, опубликованном на altapress.ru 13 июня).

Районные чиновники после слов Путина позицию не изменили. 13 июня Виктор Проскурнов встречался с министром образования Алтайского края Александром Жидких. Чиновник сообщил, что школу в Новокалманке по-прежнему планируют лишить юрлица.

23 июня в Новокалманке пройдет опрос населения. Каждый житель сможет прийти и проголосовать за или против присоединения новокалманской школы к усть-калманской. Результат попадет на стол к главе администрации района, который примет окончательное решение.

Если мнение новокалманцев проигнорируют, они будут бороться за школу дальше, говорят собеседники altapress.ru. Некоторые даже уверяют, что готовы устроить акцию протеста и перекрыть краевую трассу, чтобы их услышали. Кроме того, жители села отправили письмо Путину и Томенко, в котором подробно излагают аргументы против закрытия школы.

"Власти торопятся с решением по нашей школе, хотят успеть до 1 сентября. Им нужно срочно загнать зайца, иначе с охоты уедут без добычи. А мы не хотим быть таким зайцем, которого надо загнать ради своих интересов", — подытожил один из родителей.

В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманской школе. Фото : altapress.ru. Виктор Проскурнов, глава сельсовета Новокалманки. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. Виктор Проскурнов, глава сельсовета Новокалманки. Фото : altapress.ru. карта сельсовета Новокалманки. Фото : altapress.ru. В кабинете главы сельской администрации. Фото : altapress.ru. В кабинете главы сельской администрации. Дружинник. Фото : altapress.ru. Здание сельской администрации. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. Новокалманская школа. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В новокалманской школе. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru. В Новокалманке. Фото : altapress.ru.

Факт

В 2018 году в Алтайском крае могут сократить около 1,5 тысяч работников образования. Такую информацию 3 апреля озвучил глава отраслевого профсоюза Юрий Абдуллаев во время заседания в Минтрудсоцзащиты края. Он назвал происходящее кампанейщиной и сказал, что власть себя ведет "аки тать в нощи": сокращает тайком, быстро, ни с кем не посоветовавшись.