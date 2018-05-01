ОНФ не поверил Росстату: реальные зарплаты медработников намного ниже заявленных

Согласно данным Росстата, средняя зарплата врачей-специалистов в России за 2017 год составила 56 445 рублей.

Для того, чтобы узнать, каковы реальные зарплаты медиков, ОНФ провел опрос при помощи мобильного приложения "Справочник врача" среди более 4,6 тыс. медработников. 40% врачей (1 559 человек), как выяснилось, заняты на полторы и более ставки. Каждый десятый трудится на двух и более ставках.

1 740 врачей указали, что их заработок составляет менее 25 тыс. рублей. Зарплату, сопоставимую со средней по стране, получают 14% опрошенных. И лишь 2% респондентов (77 человек) упомянули зарплаты более100 тыс. рублей.

Медицинские сестры

Средний медперсонал, по данным Росстата, в 2017 году имел среднемесячную заработную плату в размере 30 тыс. 246 руб. В ходе опроса ОНФ 64% респондентов (460 человек) сообщили, что зарабатывают менее 25 тыс. рублей. Только каждый четвертый опрошенный получает заработную плату, сопоставимую со средней по стране.

Эдуард Гаврилов,

член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье":

— Фельдшер со стажем в Ивановской области в 39 лет получает 13 тысяч в месяц. Врач общей практики с 35-летним стажем — 18 тысяч. Таких примеров очень много, особенно на селе. Люди больше всего возмущаются несоответствием официальных данных и того, что они реально получают.

Президентское поручение

Между тем, еще в 2012 году глава государства подписал указ, согласно которому к 2018 году средняя зарплата младшего и среднего медицинского персонала должна была вырасти до 100% от средней заработной платы в регионе, врачей - до 200% соответственно.

Власти субъектов РФ отчитываются о росте зарплат медицинских работников и исполнении поручений президента. Но по данным мониторинга ОНФ, лишь 16 регионов смогли достичь соотношения зарплат врачей к средней зарплате по экономике региона в 180%.

В Топ-10 субъектов РФ с наилучшим соотношением зарплат медработников и средних зарплат по субъекту РФ вошли: Курганская область (220%), Республика Алтай (197,7%), Пензенская область (196,7%), Крым (195,5%), Кировская область (194,9%), Еврейская автономная область (190,3%), Алтайский край (189,9%), Новосибирская область (184,6%), Чечня (183,8%) и ряд других.

В ОНФ считают, что система оплаты труда медработников остается непрозрачной. Медики не понимают, из чего складываются их зарплаты, нет единых подходов в обеспечении им государственных гарантий.

В итоге зарплаты врачей одной специальности и квалификации сильно отличаются даже в соседних больницах одного региона. А очень низкие базовые оклады вызывают у медиков нервозность и чувство неопределенности.