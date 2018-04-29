В Госдуме предложили приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране

Соответствующий документ появился в базе данных Госдумы.

Инициатива также предполагает отмену ряда привилегий по пенсионному, медицинскому и санаторно-курортному обеспечению. По мнению авторов законопроекта, это позволит значительно снизить расходы на содержание законодателей.

В законопроекте отмечается, что сегодня сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры. При этом в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что было бы правильным, если авторы проекта первыми показали пример, отказавшись от привилегий. Он также напомнил, что сейчас значительное количество депутатских кресел занимают врачи, учителя и рабочие.

"Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?" — задается вопросом парламентарий.

Высокие зарплаты депутатов и сенаторов обусловлены природой их деятельности. отметили в российском правительстве и не не поддержали инициативу.

"Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", — заявил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Алтайские думцы

В апреле депутаты Госдумы отчитались о доходах, полученных в 2017 году.

Самым богатым народным избранником от Алтайского края традиционно оказался единоросс Александр Прокопьев, он заявил годовой доход в 92,7 млн рублей. Депутат от "ЕР" Даниил Бессарабов заявил доход в 18,5 млн. рублей. Эта сумма в декларации значится с пометкой "продажа недвижимого имущества". Год назад он показывал доход в 2,95 млн рублей. У представителя партии "Единая Россия" Николая Герасименко в декларации показан годовой доход в 8,2 млн. рублей (в 2016-м он заработал 6,6 млн). Представляющий наш край писатель-"коммунист" Сергей Шаргунов указал в декларации за 2017 год доход в 6,6 млн рублей (за 2016-й он декларировал 5,4 млн). Замыкает топ-5 депутат партии власти Виктор Зобнев. Он заявил меньший, чем годом ранее доход в 6,3 млн. рублей (в 2016 году он заработал 7,26 млн руб.).

Бедные и богатые

Ранее анее стало известно, что жителю России нужно зарабатывать 159 тыс. рублей для того, чтобы быть счастливым. К такому выводу пришел ресурс Superjob.ru, который провел среди россиян соответствующий опрос. По мнению респондентов, человека, который зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, можно назвать бедным, а более 447 тыс. рублей — богатым, пишет Газета.Ru.