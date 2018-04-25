Врио Кузбасса задекларировал нулевой доход и трицикл

Из имущества, согласно декларации, у него есть только трицикл Spyder BRP Can-Am, а недвижимости нет вообще.

Между тем известно, что с 2014 года и до 2 марта 2018 года, когда Цивилев был назначен замглавы региона, он являлся генеральным директором крупной угольной компании "Колмар". Сообщалось также, что он был владельцем 70% ее акций. После перехода на должность в администрации Кемеровской области бизнесмен подарил акции супруге.

Согласно декларации, супруга Цивилева за 2017 год заработала более 12 млн рублей и владеет тремя машинами: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson и снегоходом Yamaha VT 700. Также ей принадлежит два земельными участка, три квартиры и три парковочных места, пишет "Росбалт".

"Президент подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области". Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв", — говорится на сайте Кремля 1 апреля.