Бизнесмен Прохоров купил у вице-премьера Хлопонина виллу за 3 млрд

Хлопонин указал в декларации о доходах за 2017 год, что его семьи зарабатывает 2,9 млрд рублей.

Представитель вице-премьера Наталья Платонова объяснила появление этих денег тем, что Хлопонины продали дом и участки земли в Италии. Вице-премьер в 2017 году также получил доходы от акций и депозитов, уточнила она, но небольшие.

"Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости", — сказала представитель вице-премьера.

Таким образом, по подсчетам "Би-би-си", чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей, или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 год).

Где находится вилла?

Известно, что Хлопонин владел земельным участком и постройками в Форте-дей-Марми, на западном побережье Италии. Это особо популярный у россиян курорт. Дом, который принадлежал Хлопониным, находится близко к центру города, в километре от берега моря. Площадь участка составляла 8,2 тыс. квадратных метров, пишет znak.com.

На спутниковых снимках Google maps видны дом, две хозяйственные постройки, бассейн и благоустроенный сад. Участок обнесен забором — самым высоким в квартале — и живой изгородью.

Вилла появилась в собственности у Хлопонина в 2008 году, следует из данных кадастровой палаты Италии. В 2017 году семья Хлопониных продала эту недвижимость. Сейчас участок зарегистрирован на компанию FDM Real Estate LTD. Юридическое лицо с таким же названием удалось обнаружить в реестре кипрских компаний.

Ею владеет также компания Neptolino Holdings. Как следует из данных кипрского реестра, Neptolino Holdings принадлежит владельцу ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову, который является близким другом Хлопонина.

Сколько на самом деле офшор Прохорова заплатил за Villa Adriana, неизвестно. Форте-дей-Марми известен высокими ценами на недвижимость, но дом стоимостью выше 40 млн евро даже там найти непросто.