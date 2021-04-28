Почти миллиард рублей направят на капремонт школ в Алтайском крае

Самые крупные капитальные ремонты идут в Светлоозерской школе Бийского района, Алейской школе № 7, Пуштулимской школе Ельцовского района, Гимназии № 3 Локтевского района, Ремзаводской школе Павловского района, Камышенской школе Петропавловского района и Антипинской школе Тогульского района.
Всего с 2018 по 2020 годы в рамках реализации краевой адресной программы отремонтировали 390 школ, сообщили в региональном минобре.
Ранее altapress.ru подробно рассказывал, что и где построят по краевой программе.