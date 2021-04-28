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Образование

Почти миллиард рублей направят на капремонт школ в Алтайском крае

49 школ ремонтируется в Алтайском крае в 2021 году. На это из краевой казны выделили 946 млн рублей.

Тополинская средняя школа. Алтайский край.
Тополинская средняя школа. Алтайский край.
altai.spravedlivo.ru.

Самые крупные капитальные ремонты идут в Светлоозерской школе Бийского района, Алейской школе № 7, Пуштулимской школе Ельцовского района, Гимназии № 3 Локтевского района, Ремзаводской школе Павловского района, Камышенской школе Петропавловского района и Антипинской школе Тогульского района.

Всего с 2018 по 2020 годы в рамках реализации краевой адресной программы отремонтировали 390 школ, сообщили в региональном минобре.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал, что и где построят по краевой программе.

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