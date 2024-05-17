Есть ли жизнь после школы? Подборка топовых алтайских университетов от altapress.ru - с бюджетом и стипендиями

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Основная информация

Приемная компания стартует в российских и алтайских вузах 20 июня. При этом самая активная пора наступает в первой половине июля, когда выпускники школ, колледжей и бакалавриата получают дипломы и идут подавать документы.

В 2024 году подать документы можно будет четырьмя способами:

через официальный сайт вуза;

через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг;

по почте;

лично в приемной комиссии вуза.

Каждый абитуриент может подать документы в пять разных вузов. Однако с 2024 года количество специальностей, на которые можно подать заявление, сократилось с 10 до пяти. А некоторые учебные заведения устанавливают лимит до трех направлений. Подробнее об этом можно будет узнать на сайте вузов или в приемной комиссии.

Также с 2023 года абитуриент должен указать, какие у него приоритеты при зачислении. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале.