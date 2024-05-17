Есть ли жизнь после школы? Подборка топовых алтайских университетов от altapress.ru - с бюджетом и стипендиями

Приемная компания стартует в российских и алтайских вузах 20 июня. При этом самая активная пора наступает в первой половине июля, когда выпускники школ, колледжей и бакалавриата получают дипломы и идут подавать документы.
В 2024 году подать документы можно будет четырьмя способами:
- через официальный сайт вуза;
- через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг;
- по почте;
- лично в приемной комиссии вуза.
Каждый абитуриент может подать документы в пять разных вузов. Однако с 2024 года количество специальностей, на которые можно подать заявление, сократилось с 10 до пяти. А некоторые учебные заведения устанавливают лимит до трех направлений. Подробнее об этом можно будет узнать на сайте вузов или в приемной комиссии.
Также с 2023 года абитуриент должен указать, какие у него приоритеты при зачислении. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале.
Число образовательных программ: 214.
Количество бюджетных мест: 3 032.
Количество общежитий: пять.
Размер стипендии: для студентов, обучающихся на «хорошо» и «хорошо и отлично» – 2 450 рубля. Для «отличников» – 3670 рублей.
Самые востребованные направления: популярны среди абитуриентов юриспруденция, экономика и специальности, связанные с языками, IT и медиа. С недавних пор востребованы педагогические направления и специальности, связанные с биотехнологиями и информационной безопасностью.
Алтайский государственный университет — это классический вуз, который предлагает как традиционные программы обучения, такие как филология, физика или биология, так и современные направления, например, медиакоммуникации или информационная безопасность.
Главная отличительная черта университета от остальных — он единственный на Алтае входит в федеральную программу «Приоритет-2030». Это дает ему возможность получать гранты на новые научные разработки и участвовать в уникальных программах. Например, с 2022 года в университете открыта цифровая кафедра. На ней студенты всех направлений получают дополнительную квалификацию по IT-профилю помимо своей основной специальности.
Также на базе университета работают Южно-сибирский ботанический сад и лаборатория редких птиц «Алтай-Фалькон».
Число образовательных программ: 130.
Количество бюджетных мест: около 2 тыс.
Количество общежитий: семь.
Размер стипендии: в АлтГУ их различают на «базовую» и «поощрительную». Первая составляет 3 800 рублей для всех факультетов и 5 040 для факультета специальных технологий. Поощрительная – 4 200 для всех факультетов и 6720 для факультета специальных технологий.
Самые востребованные направления: из года в год абитуриенты выбирают направления «Информатика и вычислительная техника» (15 человек на место), «Прикладная информатика» (14 человек на место), «Инноватика» и «Информационная безопасность» (10 человек на место).
АлтГТУ им. Ползунова известен своей качественной подготовкой будущих математиков, физиков, программистов и инженеров. А творческих выпускников приглашают в Институт архитектуры и дизайна.
На базе технического университета действует 40 специализированных лабораторий. Также вуз может похвастаться собственным спортивным комплексом с бассейном и военным учебным центром. Обучение в последнем дает возможность студентам получить дополнительную военную специальность: звание лейтенанта, сержанта или рядового с зачислением в запас без призыва на срочную службу в армию.
Число образовательных программ: 51, в том числе 43 на бакалавриате и магистратуре.
Количество бюджетных мест: 882.
Количество общежитий: пять.
Размер стипендии: для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» - около 1 800 рублей. Для «отличников» - около 2 700 рублей.
Самые востребованные направления: ежегодно самое большое число заявлений получает факультет ветеринарной медицины.
Алтайский аграрный университет – один из старейших вузов в Алтайском крае. Вот уже больше 80 лет он выпускает ведущих аграриев региона. В том числе готовит специалистов по ветеринарии на эксклюзивном факультете края. А с недавних пор – и операторов аграрными БПЛА в «Летной школе».
«Летная школа» АГАУ стала особенно востребована в последние несколько лет. Прошлый 17-ый набор собрал слушателей из пяти регионов России: Москвы, Нижегородской области, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай.
Число образовательных программ: более 60.
Количество бюджетных мест: более 1300.
Количество общежитий: шесть.
Размер стипендии: для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 2 416 рублей. Для «отличников» - около 3 925 рублей.
Самые востребованные направления: выпускники школ чаще всего выбирают специальности, связанные с языками и логопедией. Также повышенный интерес есть к психологии, педагогике и начальному и дошкольному образованию.
АлтГПУ – еще один старейший вуз Алтайского края. Он был основан в 1933 году и с тех пор из года в год готовит преподавателей для региона. За все время работы вуз выпустил 70 900 студентов.
В 2024 году университет объединился с Алтайским государственным гуманитарно-педагогическим университетом им. В.М. Шукшина в Бийске. С 15 мая он стал Бийским филиалом АлтГПУ.
Алтайский педагогический университет известен не только качественной подготовкой преподавателей для алтайских школ, но и научной базой. Здесь работают два научных пространства – педагогический технопарк «Кванториум» имени П.К. и Л.А. Одинцовых и технопарк универсальных педагогических компетенцией «Учитель будущего поколения России».
Число образовательных программ: 75.
Количество бюджетных мест: более 670 мест.
Количество общежитий: три.
Размер стипендии: стандартная академическая стипендия составляет 2 950 рублей.
Самые востребованные направления: один из самых востребованных факультетов – это «Лечебное дело». Ежегодный набор составляет порядка 600 человек.
Около 90% всех врачей Алтайского края – это выпускники Алтайского государственного медицинского университета. Большинство из них закончили старейший и крупнейший среди медицинских вузов РФ факультет «Лечебное дело».
В настоящее время в составе АГМУ находятся 151 база для прохождения учебной и производственной практик, распределенный симуляционный центр с двумя специализированными филиалами и три клинические научные лаборатории.
Также в распоряжении вуза собственные многопрофильные клиники: консультативно-диагностический центр, профессорская клиника и стоматологическая поликлиника. В планах вуза открыть дополнительную детскую стоматологическую клинику.
Число образовательных программ: Более 40 по 25 специальностям.
Количество бюджетных мест: более 340.
Количество общежитий: два.
Размер стипендии: для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 3000 рублей. Для «отличников» - 4500 рублей.
Самый творческий вуз Алтайского края. Из-под крыла АГИК выходят актеры, режиссеры, хореографы и руководители творческих объединений.
На базе института работает центр цифрового контента, которая учит студентов созданию цифровых продуктов в области аудио и видеоконтента и графического дизайна. А в 2024 году планируется открытие первой на Алтае студии анимации.
Число образовательных программ: 20, вместе с магистратурой.
Количество бюджетных мест: более 70.
Количество общежитий: ни одного.
Размер стипендии: для обучающихся на «хорошо» и «отлично» – 2 100 рублей. Для «отличников» - 2 600 рублей.
Алтайский филиал РАНХиГС, пожалуй, самый маленький и при этом самый известный вуз в регионе. Он появился в 2001 году и первые десять был известен как Алтайский филиал Сибирской академии государственной службы (СибАГС).
Филиал готовит студентов по самым разным направлениям: от психологии и медиакоммуникаций до юриспруденции и экономики.
Самое важное - в нашем Telegram-канале