3 апреля
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Образование

Подопечный Сибирь-Полиметаллы стал победителем конкурса инженерных проектов «Инженериады УГМК»

Мирослав Яковченков, ученик школы № 22 города Барнаула, завоевал победу в номинации «Лучший стартап Инженериады» в конкурсе инженерных проектов учащихся «Инженериада УГМК». Восьмиклассник представил на суд жюри проект по теме: «Разработка системы дистанционного управления подземной техникой для повышения производительности и безопасности в шахтах».

Победители конкурса инженерных проектов «Инженериада УГМК».
Победители конкурса инженерных проектов «Инженериада УГМК».
Фото предоставлено пресс-службой компании «Сибирь-Полиметаллы».

В этом году в Инженериаде УГМК участвовали порядка 400 школьников, в финал конкурса вышли 35 команд из 21 города России. Мирослав Яковченко участвовал в составе команды Центра Инженерных Технологий и стал лучшим по направлению — Автоматизация машин и оборудования, работающего под землей. Уже два года Мирослав обучается в Инженерной школе УГМК, занимается с лучшими педагогами российских вузов и успешно проходит итоговые тестирования.

Мы очень гордимся, что наши дети, которые успешно занимаются в инженерных классах, смело участвуют в конкурсах и завоевывают свои первые победы. Вкладывая сегодня в научный потенциал школьников, мы готовим для всей горнопромышленной отрасли страны молодые квалифицированные кадры, которые умеют не просто выполнять свои обязанности, но и находить новые решения для улучшения производственного процесса. Сегодня мы поддерживаем более 170 ребят из Рубцовска и Змеиногорска, которые получают дополнительное образование в Инженерной школе УГМК. И нам очень хотелось бы, чтобы это число с каждым годом росло. Благодаря таким образовательным проектам, как Инженерная школа УГМК и Инженериада, мы даем возможность развить инженерно-технические таланты абсолютно любому ребенку. В будущем мы надеемся увидеть этих ребят молодыми и амбициозными специалистами на нашем предприятии, — поделился Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».

Благодаря своей победе в конкурсе Мирослав получил приглашение на летнюю смену Инженерной школы УГМК «ТехноЮниор», которая ежегодно проходит в лагере Челябинского цинкового завода «Лесная застава».

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