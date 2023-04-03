Подопечный Сибирь-Полиметаллы стал победителем конкурса инженерных проектов «Инженериады УГМК»

В этом году в Инженериаде УГМК участвовали порядка 400 школьников, в финал конкурса вышли 35 команд из 21 города России. Мирослав Яковченко участвовал в составе команды Центра Инженерных Технологий и стал лучшим по направлению — Автоматизация машин и оборудования, работающего под землей. Уже два года Мирослав обучается в Инженерной школе УГМК, занимается с лучшими педагогами российских вузов и успешно проходит итоговые тестирования.

Мы очень гордимся, что наши дети, которые успешно занимаются в инженерных классах, смело участвуют в конкурсах и завоевывают свои первые победы. Вкладывая сегодня в научный потенциал школьников, мы готовим для всей горнопромышленной отрасли страны молодые квалифицированные кадры, которые умеют не просто выполнять свои обязанности, но и находить новые решения для улучшения производственного процесса. Сегодня мы поддерживаем более 170 ребят из Рубцовска и Змеиногорска, которые получают дополнительное образование в Инженерной школе УГМК. И нам очень хотелось бы, чтобы это число с каждым годом росло. Благодаря таким образовательным проектам, как Инженерная школа УГМК и Инженериада, мы даем возможность развить инженерно-технические таланты абсолютно любому ребенку. В будущем мы надеемся увидеть этих ребят молодыми и амбициозными специалистами на нашем предприятии, — поделился Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».