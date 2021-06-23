Подпольные выпускные планируют провести родители в российском регионе

Родители бурятских выпускников намерены незаконно провести выпускные, для этого они бронируют загородные базы отдыха.

О планах по проведению подпольных выпускных для бурятских школьников пишет тг-канал «Степной дозор». Идея активно обсуждается в чатах выпускников в мессенджерах.

Массовые мероприятия (в том числе выпускные) были отменены из-за тяжелой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в начале июня.

«Эпидемиологическая ситуация сложная. Это решение не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно», — цитирует главу Бурятии Алексея Цыденова Тайга.инфо.

В прошлом году в Новосибирской области МЧС усилило патрулирование пляжей во время общероссийского выпускного — 27 июня.