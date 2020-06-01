МЧС проследит, чтобы сибирские выпускники «не дотянули до рассвета»

В ведомстве уверены, что школьники массово пойдут отдыхать на берег, поскольку все заведения закрыты.
«Несмотря на то, что выпускные будут проходить в онлайн-режиме, не исключена возможность, что сотни школьников пойдут отдыхать на пляж, встречать рассвет», — отметил начальник регионального МЧС Виктор Орлов.
По его словам, нельзя допустить массового заражения коронавирусом после подобных мероприятий.
В связи с этим, 27 июня во время проведения школьных выпускных на водных объектах в Новосибирске усилят контроль.
Ранее в соцсетях пожалели алтайских выпускников, оставшихся без настоящего «последнего звонка».