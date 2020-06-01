МЧС проследит, чтобы сибирские выпускники «не дотянули до рассвета»

В Новосибирской области МЧС усилит патрулирование пляжей во время общероссийского выпускного — 27 июня, сообщает Om1.ru .

Российские выпускники празднуют Последний звонок и делятся фото в Instagram.

В ведомстве уверены, что школьники массово пойдут отдыхать на берег, поскольку все заведения закрыты.

«Несмотря на то, что выпускные будут проходить в онлайн-режиме, не исключена возможность, что сотни школьников пойдут отдыхать на пляж, встречать рассвет», — отметил начальник регионального МЧС Виктор Орлов.

По его словам, нельзя допустить массового заражения коронавирусом после подобных мероприятий.

В связи с этим, 27 июня во время проведения школьных выпускных на водных объектах в Новосибирске усилят контроль.

Ранее в соцсетях пожалели алтайских выпускников, оставшихся без настоящего «последнего звонка».