В соцсетях пожалели алтайских выпускников, оставшихся без настоящего «последнего звонка»

25 мая в России пройдет «Последний звонок» в режиме онлайн. На нескольких площадках стартуют флешмобы и марафоны, рассказали в минобре Алтайского края. Пользователи соцсетей считают, что «бедные дети» из-за коронавируса лишились праздника.

С 14:00 в сообществе минпросвещения «ВКонтакте» стартовал нон-стоп марафон поздравлений с окончанием школы от педагогов и учащихся из всех регионов России

На сайте Минпросвещения прозвучит виртуальный последний звонок, а индивидуально для каждого выпускника он зазвучит в соцсети «ВКонтакте». На своих страничках можно установить отличительный эмодзи-статус со звонком и поделятся теплыми воспоминаниями о школьных годах в постах с хештегом #ПоследнийЗвонок2020.

В видеороликах под хештегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях выпускники выразят признание педагогам за их труд, а на память о своем выпуске участники флешмоба #МойКласс2020 создадут онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками под единым хештегом. Также видеоролики выпускники будут выкладывать в TikTok.

Совместно с телеканалом «Россия-1» пройдет флешмоб «Последний звонок». Каждый выпускник этого года в 11:00 прямо из дома, выйдя на балкон, позвонит в колокольчик и даст свой последний звонок.

Перекличку из разных регионов страны покажут также в специальном выпуске вечернего шоу Андрея Малахова 30 мая в 17:55 на канале «Россия-1».

Барнаульцы пишут комментарии со сожалениями по поводу переноса праздника в онлайн: «Жаль детей», «Потом будут вспоминать отсутствие праздника «у нас в том году пандемия была», «Жалко выпускников, лишились праздника», «Бедные дети».

Некоторые все же нашли в это плюсы: «Экономия на нарядах, на гулянке», «Да детям-то по-моему все равно, в каком формате у них пройдет последний звонок и выпускной».