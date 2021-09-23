Полный отказ от ЕГЭ: в Рособрнадзоре спрогнозировали последствия

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ, поскольку это может привести к снижению качества образования, сообщает РИА «Новости» .

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.

Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе.

Авторы инициативы предложили в другой форме сдавать выпускные экзамены по программам среднего общего образования.

В Рособрнадзоре отметили, что школьники потеряют мотивацию при отказе Единого государственного экзамена.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — пояснили в ведомстве.

Также подчеркнули, что ЕГЭ как вступительный экзамен подтвердил востребованность, поскольку это эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее сообщали, что до 2024 года поменяют все модели ЕГЭ по всем предметам.