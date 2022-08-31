Половину школ Алтайского края переведут на пятидневную учебную неделю

Больше половины школ Алтайского края перейдет на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина в ходе выездного заседания комитета АКЗС по образованию и науке. Ее слова приводит пресс-служба краевого парламента.