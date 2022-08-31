Половину школ Алтайского края переведут на пятидневную учебную неделю

Говорухина уточнила, что пятидневку введут в 54% общеобразовательных учреждениях.
«Шестидневная учебная неделя сохранится в школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школах, где есть классы, не перешедшие на обновленные стандарты», — говорится на сайте АКЗС.
Напомним, новый предмет появится в школах Алтайского края. Занятие будет называться «Разговор о важном». Его планируют проводить еженедельно. Главными темами обсуждения станут патриотизм, нравственность, а также историческое просвещение и экология.