31 августа
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Образование

Половину школ Алтайского края переведут на пятидневную учебную неделю

Больше половины школ Алтайского края перейдет на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина в ходе выездного заседания комитета АКЗС по образованию и науке. Ее слова приводит пресс-служба краевого парламента.

Светлана Говорухина, врио министра образования и науки края.
Светлана Говорухина, врио министра образования и науки края.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Говорухина уточнила, что пятидневку введут в 54% общеобразовательных учреждениях.

«Шестидневная учебная неделя сохранится в школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в школах, где есть классы, не перешедшие на обновленные стандарты», — говорится на сайте АКЗС.

Напомним, новый предмет появится в школах Алтайского края. Занятие будет называться «Разговор о важном». Его планируют проводить еженедельно. Главными темами обсуждения станут патриотизм, нравственность, а также историческое просвещение и экология.

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