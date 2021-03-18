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Образование

После поездки Мишустина в Барнаул правительство продлило программу «Земский учитель»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил действие программы «Земский учитель». Финансировать ее будут до конца 2023 года, говорится на сайте кабмина.

Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Олег Богданов.

Реализацию программы подробно обсуждали на встрече Мишустина с учителями в Барнауле 2 марта.

Педагоги интересовались, планируется ли продление этой программы. Тогда глава правительства и заверил, что ее будут продолжать.

Учитель из Романовского района Вероника Вышиденко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Учитель из Романовского района Вероника Вышиденко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Altapress.ru

Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий по программе. Теперь схема стала проще.

«Если раньше было необходимо высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году», — пояснили в правительстве.

Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году. Учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тыс. человек, получают 1 млн рублей. На Дальнем Востоке компенсация составляет 2 млн рублей.

Что еще сделает правительство после визита премьера на Алтай — altapress.ru рассказывал ранее.

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