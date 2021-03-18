После поездки Мишустина в Барнаул правительство продлило программу «Земский учитель»

Реализацию программы подробно обсуждали на встрече Мишустина с учителями в Барнауле 2 марта.
Педагоги интересовались, планируется ли продление этой программы. Тогда глава правительства и заверил, что ее будут продолжать.
Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий по программе. Теперь схема стала проще.
«Если раньше было необходимо высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году», — пояснили в правительстве.
Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году. Учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тыс. человек, получают 1 млн рублей. На Дальнем Востоке компенсация составляет 2 млн рублей.
Что еще сделает правительство после визита премьера на Алтай — altapress.ru рассказывал ранее.