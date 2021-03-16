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Политика

Длинный список поручений дал подчиненным Мишустин после визита на Алтай

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 1 апреля придумать, как дополнительно поддержать учителей, уехавших на работу в села. Об этом и еще нескольких поручениях по итогам рабочей поездки в Алтайский край сообщила пресс-служба кабмина.

Михаил Мишустин на Алтайском заводе прецизионных изделий. 2 марта 2021 года.
Михаил Мишустин на Алтайском заводе прецизионных изделий. 2 марта 2021 года.
Екатерина Смолихина.

«У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что еще поручил Михаил Мишустин

Премьер-министр поручил Минпросвещения, Минстрою и Минфину проработать вопрос по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнёрства, о чем Мишустин говорил с губернатором Томенко.

Минцифры и Минпросвещения вместе с региональным руководством обязаны обеспечить подключение к интернету Большетихинской начальной школы и Чистоозерской средней школы Завьяловского района до 1 сентября.

Минпросвещения также должно оснастить барнаульскую школу № 53 необходимым оборудованием в рамках проекта по внедрению цифровой образовательной среды.

Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники.

Михаил Мишустин на АЗПИ.
Михаил Мишустин на АЗПИ.
Алексей Леоненко.

До 31 мая глава кабмина поручил предусмотреть допсредства на льготный лизинг оборудования для легкой промышленности.

Минпромторгу до 31 мая необходимо также проинформировать предприятия, занимающиеся аддитивными технологиями (3D-печатью), о существующих мерах господдержки и привлечь их к разработке стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет.

Ранее стало известно, что Алтайскому краю не выделили деньги из резервного фонда правительства.

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