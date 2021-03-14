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Экономика

Алтаю не выделили деньги на «конкретные проблемы». Однако выделили другому Алтаю

Правительство России выделило четырем регионам Сибири из своего резервного фонда 1,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Деньги получат Новосибирская и Кемеровская области, а также Республики Тыва и Алтай. В общей сложности они получат более 1,3 млрд рублей.

«На деньги из федерального центра регионы должны решить конкретные проблемы. Например, на Алтае нужно завершить строительство водопроводной инфраструктуры и канализационных систем в двух селах», — отмечает агентство.

Кузбасс должен погасить долги по зарплатам работникам шахты «Алексиевская» — более 200 млн рублей.

В Новосибирске начнут подготовку к использованию в медицине методов бор-нейтронозахватной терапии рака.

Туве предстоит сделать больше остальных регионов: завершить строительство и оснащение школы и двух детсадов, погасить долги за поставленное республиканской больнице оборудование и закупить лечебно-диагностическую технику.

Ранее премьер Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю полмиллиарда рублей на лечение коронавируса.

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