Алтаю не выделили деньги на «конкретные проблемы». Однако выделили другому Алтаю

Деньги получат Новосибирская и Кемеровская области, а также Республики Тыва и Алтай. В общей сложности они получат более 1,3 млрд рублей.
«На деньги из федерального центра регионы должны решить конкретные проблемы. Например, на Алтае нужно завершить строительство водопроводной инфраструктуры и канализационных систем в двух селах», — отмечает агентство.
Кузбасс должен погасить долги по зарплатам работникам шахты «Алексиевская» — более 200 млн рублей.
В Новосибирске начнут подготовку к использованию в медицине методов бор-нейтронозахватной терапии рака.
Туве предстоит сделать больше остальных регионов: завершить строительство и оснащение школы и двух детсадов, погасить долги за поставленное республиканской больнице оборудование и закупить лечебно-диагностическую технику.
Ранее премьер Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю полмиллиарда рублей на лечение коронавируса.