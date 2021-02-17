Мишустин выделил Алтайскому краю полмиллиарда рублей на лечение коронавируса

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 25,5 млрд рублей, которые будут направлены на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе ОМС.

Алтайскому краю от этой суммы досталось 538,8 млн рублей. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В тексте постановления четко указывается, что эти деньги пойдут на дополнительное финансовое обеспечение медиинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих высокую опасность для окружающих.

Если называть называть вещи своими именами, то речь идет об оплате оказания медпомощи пациентам с коронавирусом или с подозрением на заражение инфекцией.

Напомним: Михаил Мишустин, по некоторым данным, может посетить Алтайский край в начале марта. В настоящее время он совершает рабочие визиты в 10 самых бедных регионов России, куда был включен и Алтайский край по инициативе действующего губернатора Виктора Томенко.