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Мишустин выделил Алтайскому краю полмиллиарда рублей на лечение коронавируса

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 25,5 млрд рублей, которые будут направлены на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе ОМС.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео t.me/dbelyakov.

Алтайскому краю от этой суммы досталось 538,8 млн рублей. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В тексте постановления четко указывается, что эти деньги пойдут на дополнительное финансовое обеспечение медиинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих высокую опасность для окружающих.

Если называть называть вещи своими именами, то речь идет об оплате оказания медпомощи пациентам с коронавирусом или с подозрением на заражение инфекцией.

Напомним: Михаил Мишустин, по некоторым данным, может посетить Алтайский край в начале марта. В настоящее время он совершает рабочие визиты в 10 самых бедных регионов России, куда был включен и Алтайский край по инициативе действующего губернатора Виктора Томенко.

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